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Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 gün boyuncu sürecek!

Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 gün boyuncu sürecek!

Meteoroloji, yayımladığı hava durumu raporunda önümüzdeki hafta üç gün boyunca İstanbul’un da arasında bulunduğu birçok ilde yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi. Pazartesi yani yarın başlayan yağışların Perşembe günü ise yurdun birçok kesiminde etkisini yitirmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu tahminleri ve tüm detaylar...

Ekleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 14:55
Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 15:07
Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 gün boyuncu sürecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporunda özellikle Marmara ve Karadeniz bölgesini kapsayacak yağışların üç gün etkisini sürdürmesinin öngörüldüğü bildirildi. Pazartesi itibarıyla İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak yağışlarla beraber sıcaklıkların da mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği bildirildi.

ÜÇ GÜN İÇİN FLAŞ UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı 5 günlük hava durumu tahmin raporunda Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerini kapsayacak şekilde yağışlı havanın etkisin göstereceğini bildirdi.

Üç boyunca sürecek yağışların 23 ilde de etkisini göstermesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Kıyı Ege ve Akdeniz'de mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken öte yandan diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahminler arasında yerini aldı.

Bugün ise; Doğu Karadeniz, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzeyinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları yerel kuvvetli (21-80 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


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