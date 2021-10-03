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Başkan Erdoğan'dan 'pazar sporu' paylaşımı! 'Harekette bereket vardır'

Başkan Erdoğan'dan 'pazar sporu' paylaşımı! 'Harekette bereket vardır'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır." diyerek danışmanları, bakanlar ve milletvekillleriyle birlikte basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı.

Ekleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 11:17
Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 11:27
Başkan Erdoğan'dan 'pazar sporu' paylaşımı! 'Harekette bereket vardır'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden 'Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır.' diyerek danışmanları ve bakanlarla birlikte basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı.

İşte o görüntüler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bazı bakan ve danışmanları ile basketbol maçı yaptı. Karşılaşmayı Başkan Erdoğan'ın takımı, 50-24 kazandı.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynanan maçta; Başkan Erdoğan ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yer aldı.



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