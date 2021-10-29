Yalancı Bu Akşam Var Mı? Yalancı Yeni Bölüm Ne Zaman?

Yalancı Yeni Bölüm Ne Zaman?



Yalancı Son Bölümde Ne Oldu?



Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalancı dizisinin yeni bölüm günü merak ediliyor. Yalancı dizisi bu akşam yayın akışın yer almadı. PekiHer hafta cum akşamları yayınlanan Yalancı dizisi bu akşam yayın akışında yer almadı. Yalancı artık Salı günleri yeni bölümleri ile izleyicilerle buluşacak.Yalancı'nın ekrana gelen altıncı bölümünde Deniz, Mehmet Emir'in bütün hamlelerini önceden öğrenmesiyle kendisini takip ettirdiğini ya da birinin ona haber verdiğini düşünmeye başladı. Mehmet Emir'in ise Deniz'in evindeki oyuncak ayıya kamera yerleştirdiği ve her şeyi oradan öğrendiği ortaya çıktı. Mehmet Emir, Deniz için giderek daha büyük bir tehlike haline gelirken Yasemin, sonunda Mehmet Emir'in intihar eden karısı Mine hakkında eline geçen bilgileri Deniz'le paylaştı. Deniz, daha sonra Görkem'den aynı konu hakkında Murat'ın da araştırma yaptığını öğrenince kendisine yalan söyleyen Murat ve Yasemin'den şüphelenmeye başladı. Okay, Murat'ı son yaşanan olaylardan dolayı uyarmak için yemeğe davet etti. İkilinin yemeğinde konuşma hiç beklenmedik bir yere gitti ve sarhoş olan Murat, Okay'ın şüpheleneceği şeyler söyledi. Mehmet Emir'den sonra Murat'tan da Yasemin'le alakalı şeyler duyan Okay, Yasemin'e hayatında biri olup olmadığını sordu. Yasemin olmadığını söylese de gerçeklerin ortaya çıkması uzun sürmedi. Deniz, Murat ve Yasemin arasındaki ilişkiyi öğrendi. İkilinin yüzleşmesinin hemen ardından Okay da gerçekleri öğrendi. Deniz, Murat ve Yasemin arasındaki ilişkiyi öğrendikten sonra tek güvendiği ailesini de kaybetti ve büyük bir yıkım yaşadı. Finalde ise Deniz'in yaptığı plan izleyenleri şoke etti. Deniz, Mehmet Emir'i kaçırdı. Deniz'in ne yapacağı merak konusu olurken o anlarda heyecan doruklara ulaştı.