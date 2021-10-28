Tezkereye 'hayır' oyu veren CHP'ye şehit ailelerinden tepki: İpler Kandil'in eline geçti

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta asker bulundurma süresini 2 yıl daha uzatan tezkereye HDP ilebirlikte "Hayır" oyu veren Cumhuriyet Halk Partisi'ne şehit ve gazi yakınlarından tepki yağdı.CHP'nin aldığı şok karar sonrasında Millet İttifakı'nda "gizli" olarak anılsa da artık iplerHDP'nin eline geçti.Sabah'a konuşan şehit aileleri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıkıştı. İşte o tepkiler...Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir: CHP'nin HDP ile birlikte hareketetmesi bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Bu vatan için gözünü kırpmadan canını verenyiğitlerimizin kemiklerini sızlatmak, hiç kimsenin haddine değildir. CHP'yi kınıyoruz.15 Temmuz Şehidi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit:CHP Meclis'te çoğunluğu olsa da bütün inisiyatifi HDP'ye kaptırmış durumda. Kılıçdaroğlu vetayfası, HDP'nin uydusu haline geldiğini gösterdi.1 Nisan 2018'de Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen operasyonlara gönüllüolarak katılan ve şehit düşen Sağlık Personeli Burak Tatar'ın babası Yahya Tatar:Orada (Suriye'de) ne yapıldıysa bu memleketin çocukları rahat yaşasın diye yapıldı. CHP benişaşırtmadı. Eğer milletin güvenliği ise mesele orada Buraklar olur Ömer Halisdemirler olur.Kimse gözünü kırpmaz.Adana Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emine Kunt: HadiHDP'yi anladım. Bu CHP ne yapmak istiyor, onu anlamış değilim. HDP'yle aynı safı tutuyorlar.Bu haberi duyduğumuzda inanamadık. Şiddetle kınıyorum.Batmanlı şehit kardeşi Şeyhmus Özcan: Tezkere meselesi ülkemizin güvenliği içindir. Bizoradaki çıkarları korumak zorundayız. ABD, Türkiye'nin çıkarlarına engel olmak için oradadır.CHP'nin bu yaklaşımını doğru bulmuyoruz.3 Mart 2020 yılında Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen Piyade Uzman ÇavuşKadir Tuncer'in (27) Trabzon'daki babası Oktay Tuncer: CHP artık Atatürk'ün partisifalan değil, Kılıçdaroğlu ile birlikte ipleri Kandil'in eline geçti. Maksatları huzurumuzu bozmak,bizi dış ülkelere karşı bağımlı yapmak. CHP'nin ipleri HDP'nin ve dış güçlerin elinde.Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın (27) İzmir'deki annesi Ayşe Kıvık (51): CHP,Atatürk'ün çizgisinden çıktı. Sadece Atatürk'ün ve CHP'nin ismini kullanıyorlar. Hangi şehitevine gittiler? Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar evimize bir gün bile gelmedi.Anneler Günü'nde çiçek gönderiyor. Ben çiçek istemiyorum. Şehidin hatırına gelecek. Ziyaretedecek. Ben şehit ailesi olarak CHP'den ilgi görmedim. Evimizin önündeki Özdere OrtaMahalle'de bir parka isim verilecekti. Parkın bulunduğu arazinin eski sahipleri parkababalarının ismini vermek istediler. Biz de daha sonra vazgeçtik. Ancak Menderes Belediyesibaşka bir parka şehidimizin ismini vermedi.NE YAŞANMIŞTI?Irak ve Suriye'ye 2, Lübnan'a 1 yıl asker gönderme süresinin uzatılmasına ilişkinCumhurbaşkanlığı tezkerelerinin Meclis'te görüşülmesi öncesinde CHP, vereceği oyu açıkladı.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Suriye - Irak tezkeresine 'hayır' oyu vereceğiz" dedi.CHP'nin ortağı HDP'li Pervin Buldan da TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamadatezkereye hayır oyu vereceğini açıkladı. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da TBMMGenel Kurulunda bugün görüşülecek Irak ve Suriye tezkeresine "Hayır" oyu vereceklerini ifadeetti.HDP ve CHP'nin PKK'ya kalkan olan bu açıklaması tepkileri de beraberinde getirdi. AK PartiSözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Yüce Meclisin takdirine sunulantezkereler Türkiye'nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder. Bu tezkerelere karşıçıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekildeTükiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok. Bu mantıksız gerekçelerle tezkerelerekarşı çıkmaktan bahsetmek ve hayır oyu vermek, milli güvenliğimizi zaafa uğratmaya bahaneüretmektir. Bu yaklaşım, sınırlarımızdaki terör oluşumlarına elverişli ortam oluşturmayaçalışmaktır." dedi.