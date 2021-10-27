29 Ekim Kargolar Çalışıyor Mu? 28 Ekim Kargolar Çalışıyor Mu? 29 Ekim Kargolar Kapalı Mı?

29 Ekim Kargolar Çalışıyor Mu?



28 Ekim Kargolar Çalışıyor Mu?



Yurtiçi Kargo 29 Ekim Çalışıyor Mu?



Aras Kargo 29 Ekim Çalışıyor Mu?



MNG Kargo 29 Ekim Çalışıyor Mu?



PTT Kargo 29 Ekim Çalışıyor Mu?



?" sorusu vatandaşlar tarafından oldukça araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Kargolar ise normal şartlarda sadece haftasonu tatil yapıyordu. Peki? 29 Ekim Kargoların çalışma saatleri firmalara göre farklılık gösterebilir. Sizler içinni sıraladık.Kargo firmaları resmi tatillerde çalışmıyor. Hem PTT Kargo hem de özel kargo firmaları 29 Ekim Cuma günü kapalı olacak.28 Ekim yarım gün resmi tatil olarak açıklanmıştı. Kargo firmalarının da yarım gün çalışması ve günün diğer yarısında tatil olması bekleniyor.Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklamada "29 Ekim Cuma günü tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.Aras Kargo tarafından henüz bir açıklama gelmese de önceki yıllarda 29 Ekim tarihinde hizmet verilmemişti.MNG Kargo firmasının da önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim tarihinde kapalı olması bekleniyor.PTT Kargo 28 Ekim yarım gün çalışacak ve 29 Ekim'de tamamen kapalı olacak. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.