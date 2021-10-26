Ümitcan Uygun'a mahkeme şoku! Aleyna Çakır davası...

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'i darp ettiği görüntüleri sosyal medyada yayınlayan Ümitcan Uygun hakkında darp ettiği ve telefonunu aldığı gerekçesiyle 'Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma' ile 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ı darp ettikten sonra bayıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından canlı yayın açarak 'Öyle yapılmaz böyle yapılır' paylaşımını yapmıştı. Aleyna Çakır'ın, olaya ilişkin polis merkezine giderek yaptığı şikayeti baskı altında geri çektiği kaydedildi. Hazırlanan iddianamede Ümitcan Uygun ve arkadaşı Enes Ö., eve zorla girerek hakaret ve ölüm tehdidi ile vurarak bayılttığı anlatıldı. Çakır'ın ayılmasının ardından arkadaşının arayarak baygın olduğunu ve İnstagram üzerinden Ümitcan Uygun'un canlı yayın yaptığını söylediği belirtildi.CANLI YAYIN AÇMADIĞINI İDDİA ETTİEnes Ö., ifadesinde Aleyna'ya tokat attıktan sonra bayıldığını telefonunu alarak canlı yayın yaptığını hesabın Aleyna'ya ait olduğunu söyledi. Ümitcan Uyun, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek tokat attığını ardından bayıldığını ancak canlı yayın yapmadığını öne sürdü.RIZASI DIŞINDA TELEFONU ALDIÜmitcan Uygun hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma' ile 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Çakır'ın incelenen cep telefonunda canlı yayının yapıldığı hesabın Çakır'a ait olduğu aktarıldı. Uygun'un Çakır'ın evine zorla girerek rızası dışında telefonunu alarak görüntülerini yayınladığı kaydedildi. Çakır'ın dosyasının Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılaması ile birleştirilmesi talep edildi.