  • USD: 9,59 - 9,60
  • EURO: 11,16 - 11,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ordu'da konfeti skandalı: 3 kişiye adli kontrol, 1 şüpheliye karantina

Yeni stadın açılışında patlatılan konfetilerden Kur’an-ı Kerim sayfalarının çıkmasıyla ilgili gözaltına alının 4 kişiden 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı, 1 kişi ise karantinaya alındı.

Ordu'da konfeti skandalı: 3 kişiye adli kontrol, 1 şüpheliye karantina
Ekleme: 25.10.2021 - 09:39 Güncelleme: 25.10.2021 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
Ordu'da konfeti skandalı: 3 kişiye adli kontrol, 1 şüpheliye karantina
Ordu'da dün akşam 19.00'da oynanan ve aynı zamanda Yeni Ordu Stadı'nın açılış maçı olan Orduspor 1967 ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor arasındaki TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasının 52. dakikasında, kutlama adına konfeti patlatıldı.

Kur'an-ı Kerim ayetlerini içeren sayfaların parça parça kesilerek konfeti olarak sahaya fırlatıldığı görülürken durumu fark eden vatandaşlar, emniyet görevlilerine ihbarda bulundu.

HEMEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ordu Valiliği'nden dün gece yapılan açıklamada, olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, sahaya atılan konfeti ve kağıtlar arasında Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazılı ve Türk bayrağı parçaları görülmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili hızlı bir şekilde soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

“Ş.Ö isimli Forza Fidangör Taraftar Grubu lideri tarafından orta ve lise öğrencilerinden kullanmadıkları ders kitaplarını getirmelerini istedikleri, öğrencilerin bu kitapları C.D. ve Ü.T. isimli şahıslara getirerek teslim ettikleri, bu iki şahsın da toplanan kitapları B.M. isimli şahsa teslim ettikleri ve iki ayrı matbaada kestirerek konfeti haline getirdikleri tespit edilmiştir. İlgili 4 şahıs kısa sürede gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir.”


3 KİŞİYE ADLİ KONTROL, 1 KİŞİYE KARANTİNA

Gözaltına alınan şüphelilerden Ş.Ö., C.D. ve Ü.T. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, koronavirüs test sonucu pozitif çıkan B.M. ise karantinaya alındı.

Mahkemede sorguları alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karantinaya alınan B.M.'nin ise ilerleyen günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

CHP'de Tanju Özcan ve Alim Karaca için karar günü! İki isim savunma yapacak...
HDP’den İYİ Parti ve CHP’ye çağrı: Gizli ittifak istemiyoruz
Amerikancı Aslı Aydıntaşbaş, Türkiye'nin 'istenmeyen adam' hamlesini uydurduğu iddiasıyla kötüledi
Emeklilikte 3 şart! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kim nasıl emekli olur?
ABD'de ilginç görüntü! Boş kalan raflar için öyle bir şey yaptılar ki...
BES'te yeni dönem!
CHP Meclis'teki tezkere için hala karar veremedi!
Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili yıllar sonra gelen açıklama: 3 milyon euro teklif ettiler
İstanbul'da metrobüs arızalandı! Edirnekapı durağında araç kuyruğu
Türkiye'nin hadsiz 10 büyükelçi hakkında harekete geçmesi Abdullah Gül ve Kemal Kılıçdaroğlu'nda hazımsızlık yaptı
Hindistan'da çetelerden Müslümanlara saldırı! Sokak sokak talan edip, ateşe verdiler...
Ünlü ekonomistten dikkat çeken dolar-TL değerlendirmesi: Türkiye yine başaracak
Bölücü terör örgütü PKK'nın sesi kesildi! İnlerinden kafalarını çıkaramıyorlar
İsrail Türkiye'de yakalanan 15 Mossad ajanını reddetti
Başkan Erdoğan’a suikastı helikopter arızası önledi
3600 ek gösterge ile memur emeklileri kazanacak! Emekli 30 bin TL fazla ikramiye alacak
İhanet trafiği ABD raporunda! 15 Temmuz'un şok detayları
Ordu'da konfeti skandalı: 3 kişiye adli kontrol, 1 şüpheliye karantina
Kabine toplanıyor; Başkan Erdoğan önemli kararları açıklayacak
Sudan'da askeri darbe girişimi! Başbakanı ev hapsine aldılar
Dev bankalardan flaş karar! Kredi faizlerini düşürdüler!

Dev bankalardan flaş karar! Kredi faizlerini düşürdüler!

Twitter'in kurucusu Jack Dorsey'den kehanet gibi iddia: ABD'den başlayıp dünyaya yayılacak

Twitter'in kurucusu Jack Dorsey'den kehanet gibi iddia: ABD'den başlayıp dünyaya yayılacak

Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor!

Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor!

NASA'dan flaş UFO itirafı! Yıllardır sır gibi saklanıyordu...

NASA'dan flaş UFO itirafı! Yıllardır sır gibi saklanıyordu...

Cristiano Ronaldo Liverpool maçında çığırından çıktı! Saha karıştı…

Cristiano Ronaldo Liverpool maçında çığırından çıktı! Saha karıştı…

Fethiye’de paraşüt pilotları havada çarpıştı, denize düştü! İşte ölümden dönülen o anlar!

Fethiye’de paraşüt pilotları havada çarpıştı, denize düştü! İşte ölümden dönülen o anlar!