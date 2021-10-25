CHP Meclis'teki tezkere için hala karar veremedi!
HDP ile dirsek temasta olan CHP, Irak ve Suriye'ye operasyon yetkisini 2 yıl daha uzatan tezkere için karar veremedi. PKK'lı teröristler için endişe içinde olan HDP ile aynı safta olan CHP bugün tezkere için MYK'da tavrını netleştirecek.
Yarın Irak-Suriye tezkeresi gündeme gelecek. Tezkere, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon
için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngörüyor.
GÜNDEM TEZKERE
Tezkerede, terör örgütlerinin Suriye sınırında milli güvenliğe ve sivillere yönelik eylemlerini
sürdürdüğü vurgulandı.
Türkiye'nin her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı uluslararası hukuktan doğan haklarını
kullanmaya devam edeceği belirtildi.
CHP ARAFTA
AK Parti, MHP ve İyi Parti tezkereye "evet" diyecek. HDP ise tezkereye karşı "hayır" oyu
kullanacak. HDP ile yakın temasta olan CHP'nin ise tavrı hale net değil.CHP'nin tavrı, bugün
toplanacak MYK'da netleşecek.
CHP-HDP DOSTLUĞU
Terör örgütü propagadası yapan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi
HDPKK'lılar kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da üzmüştü. Kılıçdaroğlu,
HDP'yi arayarak 'geçmiş olsun' dedi ve terör seviciler ile ağız birliği yaparak "Gelişmeler
ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullanmıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı ve
'dost'u olan HDP'yi arayarak 'geçmiş olsun' demişti.
HDP'YE ARKA ÇIKTI
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Engin Altay, HDP Eş
Başkanı Pervin Buldan'ın "İktidarın parçası olacağız" sözlerine ilişkin, "Bir siyasi parti ülkeyi
yönetme iddiasında bulunmuyorsa kapansın gitsin. Ülkeyi yönetme iddiasında olmayan siyasi
parti olur mu?" diye konuşmuştu