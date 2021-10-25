CHP Meclis'teki tezkere için hala karar veremedi!

HDP ile dirsek temasta olan CHP, Irak ve Suriye'ye operasyon yetkisini 2 yıl daha uzatan tezkere için karar veremedi. PKK'lı teröristler için endişe içinde olan HDP ile aynı safta olan CHP bugün tezkere için MYK'da tavrını netleştirecek.

Yarın Irak-Suriye tezkeresi gündeme gelecek. Tezkere, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyoniçin Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngörüyor.GÜNDEM TEZKERETezkerede, terör örgütlerinin Suriye sınırında milli güvenliğe ve sivillere yönelik eylemlerinisürdürdüğü vurgulandı.Türkiye'nin her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı uluslararası hukuktan doğan haklarınıkullanmaya devam edeceği belirtildi.CHP ARAFTAAK Parti, MHP ve İyi Parti tezkereye "evet" diyecek. HDP ise tezkereye karşı "hayır" oyukullanacak. HDP ile yakın temasta olan CHP'nin ise tavrı hale net değil.CHP'nin tavrı, bugüntoplanacak MYK'da netleşecek.CHP-HDP DOSTLUĞUTerör örgütü propagadası yapan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiHDPKK'lılar kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da üzmüştü. Kılıçdaroğlu,HDP'yi arayarak 'geçmiş olsun' dedi ve terör seviciler ile ağız birliği yaparak "Gelişmelerülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullanmıştı.Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı ve'dost'u olan HDP'yi arayarak 'geçmiş olsun' demişti.HDP'YE ARKA ÇIKTICHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Engin Altay, HDP EşBaşkanı Pervin Buldan'ın "İktidarın parçası olacağız" sözlerine ilişkin, "Bir siyasi parti ülkeyiyönetme iddiasında bulunmuyorsa kapansın gitsin. Ülkeyi yönetme iddiasında olmayan siyasiparti olur mu?" diye konuşmuştu