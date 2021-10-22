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Soros'un oğlundan Kavala çağrısı: Haksız yere hapsedildi

Dünyanın birçok ülkesinde iç savaş ve darbeleri ABD adına organize eden George Soros'un oğlu Alexander Soros, babasının çalışma arkadaşı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yaptı. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan tutuklu bulunan Kavala için 10 büyükelçinin bildiri yayımlamasından cesaret alan Soros, "Kavala haksız yere hapsedildi" ifadelerini kullandı.

Soros'un oğlundan Kavala çağrısı: Haksız yere hapsedildi
Ekleme: 22.10.2021 - 18:58 Güncelleme: 22.10.2021 - 19:22 / Editör: Ozge Selin
Soros'un oğlundan Kavala çağrısı: Haksız yere hapsedildi
Gezi olayları ile bağlantılı suçlamalar nedeniyle 18 Ekim 2017’de gözaltına alınan ve 1 Kasım 2017’de tutuklanan Osman Kavala, 30. Ağır Ceza Mahkemesinin 18 Şubat 2020’de beraat ve tahliyesine karar vermesi sonrası aynı gün 15 Temmuz darbe girişimi davasından gözaltına alındı.

Kavala, Silivri Cezaevi’nden çıkmadan "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla tekrar tutuklandı.

Kavala'nın tutuklanmasının yıl dönümünde aralarında ABD, Almanya ve Fransa'nın da yer aldığı 10 ülkenin büyükelçisi, görev sınırlarını aşıp Türkiye’ye parmak sallama cüretinde bulundu.

Bağımsız yargının kararını yok sayıp 'casusluktan' tutuklu Kavala'nın 'derhal' serbest bırakılmasını isteyen diplomatların tavrı sert tepkilere neden oldu.

SOROS'UN OĞLUNDAN "KAVALA SERBEST BIRAKILSIN" ÇAĞRISI
Büyükelçilerden cesaret alan Kavala'nın yakın çalışma arkadaşı George Soros'un oğlu Alexander Soros da sosyal medya hesabından "Kavala Serbest bırakılsın" çağrısı yaptı.

Kavala'yı Türk hayırsever olarak nitelendiren Soros, "İnsan hakları aktivisti Osman Kavala, yaklaşık dört yıldır haksız yere hapsedildi." dedi.

Alexander Soros, Kavala'nın Türkiye yöneticisi olduğu Açık Toplum Vakfı'nın Başkan Yardımcılığı görevini yapıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SOROS NE İSE KAVALA O
Öte yandan geçtiğimiz günlerde gelişmelere ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kavala'nın tahliyesini isteyen 10 batılı ülke elçisine sert tepki göstermiş ve "Uluslararası camia içerisinde Soros ne ise, Kavala o. Bunlar para ile istedikleri yeri istedikleri gibi sallamaya çalışıyor" demişti.
Soros'un oğlundan Kavala çağrısı: Haksız yere hapsedildi
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