Camdaki Kız Son Bolüm İzle! Camdaki Kız 16. Bölüm’de Neler Oldu?

Camdaki Kız 16. Bölümde Neler Oldu?



Camdaki Kız 17. Bölüm Fragmanı



ile dün akşam seyircisiyle buluştu. Camdaki Kız dizisinin son bölümünde yaşananlar ise izlemeyenler tarafından merak ediliyor. Canan ve Sedat’ın videosu Camdaki Kız 16. Bölüme damgasını vurdu. Camdaki Kız son bölümü izlemeyenler ise “?” sorusuna yanıt aramaya başladı. İşteCamdaki Kız son bölümünde Alp tüm gerçekleri anlatmak için, Nalan ve Sedat oradayken Feride Hanım’a gitti. Ancak Alp hiçbir şey anlatamadan Feride duruma el koyar ve Alp’i uzaklaştırır. Selen hamilelik yalanıyla baş etmeye çalışırken geçmişteki aşkı Emir de onun yakasını bırakmayacaktır. Canan Alp’i susturabilmek için Feride ile birlikte hareket eder ve onun dediklerini yapar. Nalan’ın aklını ise yatağın üzerinde gördüğü ancak okuyamadığı mektup kurcalar.Canan ve Alp’in boşanma haberleri basına yansırken Nalan dışında herkes asıl gerçeği bilir. Selen, Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 35'inci yıl için Gülcihan'a sürpriz olacak bir parti düzenler ve partinin sonunda herkese sürpriz olacak bir video yayınlanacaktır.Camdaki Kız son bölümüyle tüm seyircileri ekrana kilitlemeyi başardı. Dizinin sonunda görünen video ise izleyicilerin aklını kurcaladı. Ancak video tam olarak gösterilmedi. Bu nedenle izleyiciler Camdaki Kız 17. Bölüm Fragmanı aratmaya başladı. Camdaki Kız 17. Bölüm Fragmanı ise henüz yayınlanmadı.! “?” sorusunun yanıtı bu şekildedir.