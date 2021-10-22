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Camdaki Kız Son Bolüm İzle! Camdaki Kız 16. Bölüm’de Neler Oldu?

Camdaki Kız dizisi bu hafta 16. Bölümüyle seyircinin karşısına çıktı. Camdaki Kız son bölümü izleyemeyenler ise bölümle ilgili araştırmalar yapıyor. Peki Camdaki Kız 16. Bölüm’de Neler Oldu? İşte Camdaki Kız Son Bolüm İzle…

Ekleme: 22.10.2021 - 09:24 Güncelleme: 22.10.2021 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Camdaki Kız Son Bolüm İzle! Camdaki Kız 16. Bölüm’de Neler Oldu?
Camdaki Kız dizisi son bölüm ile dün akşam seyircisiyle buluştu. Camdaki Kız dizisinin son bölümünde yaşananlar ise izlemeyenler tarafından merak ediliyor. Canan ve Sedat’ın videosu Camdaki Kız 16. Bölüme damgasını vurdu. Camdaki Kız son bölümü izlemeyenler ise “Camdaki Kız 16. Bölüm’de Neler Oldu?” sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Camdaki Kız son bölüm izle

Camdaki Kız Son Bolüm İzle! Camdaki Kız 16. Bölüm’de Neler Oldu?

Camdaki Kız 16. Bölümde Neler Oldu?


Camdaki Kız son bölümünde Alp tüm gerçekleri anlatmak için, Nalan ve Sedat oradayken Feride Hanım’a gitti. Ancak Alp hiçbir şey anlatamadan Feride duruma el koyar ve Alp’i uzaklaştırır. Selen hamilelik yalanıyla baş etmeye çalışırken geçmişteki aşkı Emir de onun yakasını bırakmayacaktır. Canan Alp’i susturabilmek için Feride ile birlikte hareket eder ve onun dediklerini yapar. Nalan’ın aklını ise yatağın üzerinde gördüğü ancak okuyamadığı mektup kurcalar.

Camdaki Kız Son Bolüm İzle! Camdaki Kız 16. Bölüm’de Neler Oldu?

Canan ve Alp’in boşanma haberleri basına yansırken Nalan dışında herkes asıl gerçeği bilir. Selen, Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 35'inci yıl için Gülcihan'a sürpriz olacak bir parti düzenler ve partinin sonunda herkese sürpriz olacak bir video yayınlanacaktır.

Camdaki Kız 17. Bölüm Fragmanı


Camdaki Kız son bölümüyle tüm seyircileri ekrana kilitlemeyi başardı. Dizinin sonunda görünen video ise izleyicilerin aklını kurcaladı. Ancak video tam olarak gösterilmedi. Bu nedenle izleyiciler Camdaki Kız 17. Bölüm Fragmanı aratmaya başladı. Camdaki Kız 17. Bölüm Fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

Camdaki Kız Son Bolüm İzle! Camdaki Kız 16. Bölüm’de Neler Oldu?


Camdaki Kız Son Bolüm İzle! “Camdaki Kız 16. Bölüm’de Neler Oldu?” sorusunun yanıtı bu şekildedir.

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