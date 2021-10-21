SİHA’ların öncüsü Özdemir Bayraktar'a övgü dolu mesajlar

Milli teknoloji hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar ile ilgili anıların ve taziye mesajlarının paylaşılması amacıyla Baykar'ın internet sitesinde 'taziye ve anı defteri' açıldı.Baykar'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, 'Dualarıyla bizleri yalnız bırakmayan herkesten Allah razı olsun... Ebediyete irtihal eden Yönetim Kurulu Başkanımız Özdemir Bayraktar ile yaşadığınız anılarınızı ve taziye mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Dualarınızı eksik etmeyin' ifadelerine yer verildi.Yeni açılmış olmasına karşın anı defterinde; Özdemir Bayraktar'ı uzaktan ya da yakından tanıyan, TEKNOFEST veya başka vesilelerle kendisiyle anısı bulunan kişilerden yüzlerce mesaj bulunuyor. Mesaj gönderenler arasında Azerbaycan ve Kırgızistan'dan vatandaşlar da yer alıyor.Bir başsağlığı mesajında, 'İnanmış olduğu davada vatanı ve milleti için yılmadan, yıkılmadan, mücadelesine son nefesine kadar devam eden kişiliği, karakteri ve zekası ile tüm dünyanın örnek alması gereken bir insanın aramızdan ayrılması ne büyük bir kayıp...' ifadeleri kullanılırken, diğer bir mesajda, 'Milli gücümüzün ilham kaynağı' ifadesine yer veriliyor.Azerbaycan'dan bir seveni ise başsağlığı mesajında 'Bu büyük Türk oğlunun devlet ve halkı için büyük hizmetleri vardır' değerlendirmesinde bulunuyor. Özdemir Bayraktar için açılan 'taziye ve anı defteri'ne 'https://www.baykartech.com/ani-defteri.html' adresinden ulaşılabiliyor.Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar, önceki gün son yolculuğuna Fatih Camisi'nden uğurlanmıştı. Özdemir Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görülmüştü.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özdemir Bayraktar'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, Bayraktar'ın oğlu Haluk Bayraktar'ı telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet diledi, Bayraktar ailesine taziyelerini sundu.Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Ödül Töreni'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Özdemir Bayraktar'ın hayatını bağımsız Türkiye idealine ve davasına adamış müstesna bir şahsiyet olduğunu belirterek, 'Geride bıraktığı eserlerle, yetiştirdiği nesillerle öldükten sonra da bu millete, bu topraklara hizmet etmeye devam edecektir.Şu anda Trabzon'umuzda, özellikle evlatlarımızı bilim ve teknolojiye yönlendirebilmek için bir bilim ve sanat merkezi projesi başlattık. Şu anda temelleri kazılıyor. Bu bilim merkezinin ismini Özdemir Bayraktar koymaya karar verdik' dedi.