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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan Afrika mesajı: Amacımız birlikte kazanmak, birlikte kalkınmak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Afrika ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, "Bizim amacımız Afrika ile birlikte kazanmak, birlikte kalkınmak, birlikte büyümek, birlikte yol yürümektir." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'dan Afrika mesajı: Amacımız birlikte kazanmak, birlikte kalkınmak
Ekleme: 21.10.2021 - 18:46 Güncelleme: 21.10.2021 - 18:55 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Afrika mesajı: Amacımız birlikte kazanmak, birlikte kalkınmak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünya kamuoyu tarafından da yakından takip edilen Afrika ziyaretini tamamladı. Ziyaret kapsamında; Angola, Togo, Burkina Faso, Liberya ve Nijerya Cumhurbaşkanlarıyla görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan, mevkidaşlarıyla ikili konuları detaylıca masaya yatırdı.

Konuya dair sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan Afrika mesajı verdi ve "Bizim amacımız Afrika ile birlikte kazanmak, birlikte kalkınmak, birlikte büyümek, birlikte yol yürümektir." dedi.

Paylaşımında bir görsele de yer veren Başkan Erdoğan, 45 Afrika ülkesiyle iş konseyleri oluşturulduğunu aktardı. Afrika'ya doğrudan 6 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, Afrika'ya en çok; demir-çelik, makina ve motorlu taşıt ihrat edildiğini belirtti. En fazla ithal edilen ürünlerin ise altın, mineral yakıt ve yağlar ile plastikler olduğunu aktardı.

THY'nin 33 Afrika ülkesine, 41 noktaya sefer düzenlediğini de paylaşımında ifade eden Erdoğan, Afrika ülkelerine toplam kalkınma yardımının 8.7 milyar dolar olduğunu belirtti.

Ayrıca bugüne kadar, 48 ülke ile ticari ve ekonomik iş birliği anşaşması, 32 ülke ile yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması, 16 ülke ile çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının imzanaldığı aktarıldı.


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