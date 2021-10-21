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Araç sahipleri dikkat: Kaza başına 100 bin TL'ye çıktı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar doğrultusunda milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmeliğine göre, zorunlu trafik sigortası asgari teminatları; araç başına 43 bin TL'den 50 bin TL'ye, kaza başına da 86 bin TL'den 100 bin TL'ye yükseltildi.

Araç sahipleri dikkat: Kaza başına 100 bin TL'ye çıktı
Ekleme: 21.10.2021 - 11:26 Güncelleme: 21.10.2021 - 11:26 / Editör: Ozge Selin
Araç sahipleri dikkat: Kaza başına 100 bin TL'ye çıktı
Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında asgari teminat hadleri 2022 yılı başında geçerli olmak üzere artırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmeliğine göre, zorunlu trafik sigortası asgari teminatları; araç başına 43 bin TL'den 50 bin TL'ye, kaza başına da 86 bin TL'den 100 bin TL'ye yükseltildi.

Bu tutarlar, 2023 yılı başından itibaren sırasıyla 54 bin TL ve 108 bin TL olarak uygulanacak.

SAĞLIK GİDERİ 500 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ

Yönetmelikle ayrıca, yılbaşından itibaren uygulanmak üzere sağlık gideri ile sakatlanma ve ölüm teminatları kişi başına 430 bin TL'den 500 bin TL'ye, kaza başına 2.15 milyon TL'den 2.5 milyon TL'ye çıkarıldı.

2023 yılı başından itibaren bu tutarlar da sırasıyla 540 bin TL ve 2.7 milyon TL olarak uygulanacak.
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