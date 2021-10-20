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Sosyal medya platformu Facebook'tan isim değiştirme hamlesi! Instagram ve WhatsApp da Facebook'un içine alınacak

Dünya çapında en büyük sosyal medya sitelerinden biri olan Facebook, şirket unvanını değiştirmek için harekete geçti.

Ekleme: 20.10.2021 - 11:49 Güncelleme: 20.10.2021 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya platformu Facebook'tan isim değiştirme hamlesi! Instagram ve WhatsApp da Facebook'un içine alınacak
Facebook radikal bir değişiklik yaparak şirket ismini değiştirmeye hazırlanıyor. Dış basında yer alan haberlere göre Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in şirketin yeni unvanını 28 Ekim'de yapılacak olan Connect konferansında açıklamayı planladığı iddia edildi.

Zuckerberg'in sabırsız davranarak daha önceden de şirketin ismini açıklaması da bekleniyor.

UYGULAMA İSMİ KORUNACAK

Facebook'un uygulama ismi korunacak olup, Instagram, WhatsApp gibi şirketler de Facebook'un şirketi içine alınacak.

1.3 MİLYAR ÜYESİ VAR

Facebook'un hali hazırda 1.35 milyar üyesi bulunuyor. Sosyal Medya sitelerini elinde tutan Facebook, Instagram ve WhatsApp'a da sahip durumda. Her yıl milyarlarca lira ciro elde eden şirket geçtiğimiz bilanço döneminde 10 milyar lira kâr elde etmişti.
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