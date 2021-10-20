Keşkül Tarifi: Keşkül Nasıl Yapılır? Evde Keşkül Tarifi!

Keşkül Malzemeleri Nelerdir?



Keşkül Nasıl Yapılır?



, bu tatlıyı sofraya eklemek isteyenlerden büyük ilgi görüyor. Sürekli karıştırılarak yapılan bir sütlü tatlı olan Keşkül tatlısı popüler tatlardan biridir. Eski zamanlardan beri severek tüketilen keşkül tatlısı, her ne kadar zor görünse de aslında hızlı bir şekilde yapılabilir. Evde keşkül tatlısı tarifi yeni lezzetler denemeyi sevenler tarafından merak ediliyor. Peki? İşte...5 su bardağı süt1 adet yumurta sarısı1,5 su bardağı toz şeker2 yemek kaşığı buğday nişastası5 yemek kaşığı toz badem2 yemek kaşığı rendelenmiş Hindistan cevizi2 yemek kaşığı kabuksuz çiğ badem1 yemek kaşığı file Antep fıstığıYumurtanın sarısını beyazından ayırın. Yumurta sarısı, süt, şeker nişastası ve badem ununu alın. Orta ateşte blender yardımı ile sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Pişmiş keke hindistan cevizi ekleyin. Keki kaselere paylaştırın. Soğuduktan ve katılaştıktan sonra üzerine kabuklu çiğ badem ve fıstık serpin. Dilerseniz buzdolabına kaldırıp biraz soğumaya bırakabilirsiniz.deneyerek hem sofranıza renk katabilir hem de misafirlerinize inanılmaz bir lezzet şöleni yaşatabilirsiniz.