Keşkül Tarifi: Keşkül Nasıl Yapılır? Evde Keşkül Tarifi!
Keşkül tadına bakan herkesin çok sevdiği ve eski zamanlardan gelen bir tatlıdır. Peki evde keşkül nasıl yapılır? Keşkül nasıl yapılır? İşte evde keşkül tarifi...
Keşkül tarifi, bu tatlıyı sofraya eklemek isteyenlerden büyük ilgi görüyor. Sürekli karıştırılarak yapılan bir sütlü tatlı olan Keşkül tatlısı popüler tatlardan biridir. Eski zamanlardan beri severek tüketilen keşkül tatlısı, her ne kadar zor görünse de aslında hızlı bir şekilde yapılabilir. Evde keşkül tatlısı tarifi yeni lezzetler denemeyi sevenler tarafından merak ediliyor. Peki keşkül nasıl yapılır? Keşkül malzemeleri nelerdir? İşte evde keşkül tarifi...
Keşkül Malzemeleri Nelerdir?
5 su bardağı süt
1 adet yumurta sarısı
1,5 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı buğday nişastası
5 yemek kaşığı toz badem
2 yemek kaşığı rendelenmiş Hindistan cevizi
Servisi için:
2 yemek kaşığı kabuksuz çiğ badem
1 yemek kaşığı file Antep fıstığı
Keşkül Nasıl Yapılır?
Yumurtanın sarısını beyazından ayırın. Yumurta sarısı, süt, şeker nişastası ve badem ununu alın. Orta ateşte blender yardımı ile sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Pişmiş keke hindistan cevizi ekleyin. Keki kaselere paylaştırın. Soğuduktan ve katılaştıktan sonra üzerine kabuklu çiğ badem ve fıstık serpin. Dilerseniz buzdolabına kaldırıp biraz soğumaya bırakabilirsiniz.
Evde keşkül tarifi deneyerek hem sofranıza renk katabilir hem de misafirlerinize inanılmaz bir lezzet şöleni yaşatabilirsiniz.