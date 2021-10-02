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AK Parti icraatları İmamoğlu'nu kesmedi... Şimdi de Fazilet Partisi'nin yaptığı metroya kondu!

AK Parti icraatları İmamoğlu'nu kesmedi... Şimdi de Fazilet Partisi'nin yaptığı metroya kondu!

CHP yüzsüzlüğü İstanbul'da mide bulandırıcı boyutlara ulaştı. Özellikle gençlere oynayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro kullandığı görüntüler yayınlandı. CHP'li Eren Erdem, İmamoğlu'nun bindiği Taksim Metrosu'nu, CHP'li İBB Başkanı'nın yaptığını ileri sürerek ağızları açık bıraktı. Taksim Metrosu, 2000 senesinde açılmıştı.

Ekleme Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 11:41
Güncelleme Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 11:49
AK Parti icraatları İmamoğlu'nu kesmedi... Şimdi de Fazilet Partisi'nin yaptığı metroya kondu!


CHP yüzsüzlüğü İstanbul'da mide bulandırıcı boyutlara ulaştı. Özellikle gençlere oynayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro kullandığı görüntüler yayınlandı. CHP'li Eren Erdem, İmamoğlu'nun bindiği Taksim Metrosu'nu, CHP'li İBB Başkanı'nın yaptığını ileri sürerek ağızları açık bıraktı. Taksim Metrosu, 2000 senesinde açılmıştı.

CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metroda yürüdüğü sırada çekilen görüntüleri hakkında komik bir yorumda bulundu.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan o görüntüleri paylaşan Erdem, 'İstanbul'un altını oydu, delik deşik yaptı; metro yapma rekoru kırdı. Şimdi de, koruma ordusuz o metrolarla geziyor. Ekrem İmamoğlu ne yapmaya çalışıyor?' ifadelerini kullandı.

Eren Erdem'in İmamoğlu'nu öveceğim diye başka hükümetin yaptığı projeye çökme çabası ise boşa çıktı. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, Erdem'in paylaşımının altına gerçekleri yazdı. Cesur, CHP'li ismin tweetini alıntılayarak, 'İmamoğlu'nun yürüdüğü metro istasyonu Taksim. 17 Eylül 2000 tarihinde açıldı. Fazilet Partisi vardı o zaman. AK Parti icraatlarına çökme çabalarına alışmıştık, arkadaşlar önceki dönemlere de dadanmaya başladılar' dedi.




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