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İstanbul'da taksi plakalarının satışında yeni dönem!

İstanbul'da ticari taksi plakalarının satışında değişikliğe gidiliyor. Buna göre plakaların tek sahibi olacak ve 'Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı’ şartı aranacak.

Ekleme: 19.10.2021 - 10:04 Güncelleme: 19.10.2021 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da taksi plakalarının satışında yeni dönem!İstanbul'daki taksi sorunu devam ederken, plaka tahsisinde yeni bir sisteme geçiliyor.

Buna göre, taksi plakası satışında ‘Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı' şartı aranacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak düzenlemede, esnaf odaları ve emniyet birimleri temsilcilerinden oluşturacağı komisyon ile mevcut taksi plaka sahipleriyle ilgili inceleme yapılacak.

TAKSİ PLAKALARININ SATIŞINA DENETİM GELİYOR

Yapılacak incelemede taksi, dolmuş minibüs ve umum servis araçlarına verilecek ticari plakaların sayısı, verilme usul ve esasları doğrultusunda satış işlemlerinde ‘meslek' şartı aranacak.

Mevcut taksi plaka sahipleri, plaka satışını yaparken, alıcının da ‘Şoförlük Mesleğini Geçim Kaynağı Olarak Seçmiş' olmasına bakılacak.

MESLEK ŞARTI ARANACAK

Buna göre alıcının tek geçim kaynağının ‘şoförlük' olduğunu ispatlaması gerekiyor. Ticari plaka tahsis belgesi başvurularında, beyanında ‘şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini belgelemesi gerekecek.

Bu belgelerde de ilgili resmi kurum onayı aranacak.

SÜREÇ NASIL OLACAK?

Ticari Plaka Tahsis Belgesi başvurularında; İBB'ye verilmek üzere plaka edinmek isteyen kişiye ait E-Devlet üzerinden elde edilmiş ve karekod/barkod ile doğrulanabilecek şekilde ‘Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulaması', ‘SGK'ya Tabi İşyeri Kaydı ve Sigortalılıktan Kaynaklı Borç Bilgisi Sorgulaması' ‘Araçlarım Sorgulaması' talep edilecek.

İlgili belgelerle doğrulamanın yeterli görülmediği hallerde vergi dairesi veya benzeri kurumlardan da ilave belge talep edilecek.

PLAKALARIN TEK SAHİBİ OLACAK

Ticari plaka alımında çoklu hisselere bölünmesi de ortadan kalkıyor. Denetimler kapsamında araç sahiplerine ulaşılması gereken durumlarda da sıkıntılar yaşanmasından dolayı kanuni zorunluluklar dışında (veraset, mahkeme kararları vs.) ticari bir plaka mevcut hisse oranından daha küçük paylara bölünerek satılamayacak.

Ticari plakaların %1, %2 vb. hisseler veya 1/16 ya kadar (Bijon hisse adı altında) satılması nedeniyle, (daha önce hisseli halde satılan plakanın hisseli şeklinde satışı dâhil) olup yalnızca hissedarlar arası %100 hisse tamamlamaya yönelik satışlar yapılabilecek.
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