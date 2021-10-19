  • USD: 9,28 - 9,30
  • EURO: 10,82 - 10,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Apple'ın parlatma bezi fiyatı ile herkesi şaşırttı!

Apple, 14 inç ve 16 inç "çentikli" MacBook Pro modellerini, yeni AirPods 3'ü ve yeni M1 Pro ve M1 Max işlemcilerini dün akşam gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttı. Apple etkinlik sonrası yeni bir parlatma bezini de Türkiye'deki online mağazasına ekledi. Apple'ın parlatma bezinin fiyatı ise şaşkınlık yarattı.

Ekleme: 19.10.2021 - 14:31 Güncelleme: 19.10.2021 - 14:31 / Editör: Ozge Selin
Apple'ın parlatma bezi fiyatı ile herkesi şaşırttı!Apple, "Güç, iki, bir" diyerek duyurusunu yaptığı 18 Ekim etkinliğini dün akşam gerçekleştirdi. Etkinlikte ilk olarak Apple Music Voice Plan ve yeni renklerle güncellenen HomePod Mini sahne aldı. HomePod Mini'nin ardından ise Apple uzun bir süredir beklenen yeni AirPods modeli, AirPods 3'ü sahneye çıkardı. AirPods 3 sonrası, ARM tabanlı yeni M1 Pro ve M1 Max işlemciler tanıtıldı.


Yeni işlemcilerini duyuran Apple, daha sonra yeniden tasarlanan ve iPhone'larda olduğu gibi bir çentiğe sahip olan 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini görücüye çıkardı. Ancak etkinlikte tanıtılmayan ama etkinlik sonrası Apple'ın online Türkiye mağazasına eklenen bir başka yeni ürün daha vardı; Apple parlatma bezi.

APPLE PARLATMA BEZİ ÇIKARDI

Apple parlatma bezi, üzerinde Apple logosu bulunan ve Apple ekranlarını temizlemeye yarayan bir bez.


Apple Türkiye sitesinde bezin tanıtımı için şu ifadeleri kullanıyor:

"Aşındırmayan yumuşak malzemeden üretilen Parlatma Bezi, nano-texture cam dahil tüm Apple ekranlarını güvenli ve etkili bir şekilde temizler."

İŞTE APPLE'IN PARLATMA BEZİNİN ŞAŞIRTAN FİYATI
Apple Parlatma Bezi'nin fiyatını ise 199 TL olarak belirledi ve bu fiyat birçok kişinin dikkatini çekti.

Parlatma bezi yurt dışında ise 19 dolarlık bir fiyata sahip.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: “Küresel Sorunlar, Küresel Çözümler Gerektiriyor”
Kocaeli’de polisi metrelerce sürükleyen CHP’li Bülent Sadıkoğlu’nun ilk ifadesi ortaya çıktı: “Aslında ben çok beyefendi birisiyim”
Millet İttifakı'ndaki adaylık krizinde bomba iddia! CHP'li İBB'nin parası İyi Parti'ye mi akıyor?
Türk düşmanı, Yunan dostu medyadan aynı manşet! Türkiye'ye skandal suçlamalar!
Taksim'de çarşaflı genç kızlara sözlü tacizde flaş gelişme: Sanığın ceza ehliyeti araştırılacak
Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı
Rusya'da gündem bacaklarını Putin'e uzatan ABD'li sunucu! Sunucuyu suçlu buldular...
'Türkiye’den bir hacker, Trump’ın sitesinin bir bölümünü hackledi'
Başkan Erdoğan'dan TRT World Forum’un açılışına video mesaj!
Başkan Erdoğan'ın Afrika ziyareti Fransız basınında geniş yankı uyandırdı! Türk SİHA'larına övgü dolu sözler
Eda Nur Kaplan soruşturması tamamlandı! İşte sanıklar için istenen ceza...
Avrupa'nın en çok satan gazetesi Bild'te taciz skandalı: Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt görevden alındı
Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülke büyükelçisine Kavala tepkisi: Hadsiz açıklama kabul edilemez
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan Millet İttifakı itirafı: Bedel ödedik, bunun bir karşılığı olacak
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Bütçede dikkat çeken kalem! Vatandaşa fatura desteği!
Fahiş fiyatta son dakika haberi: Paketlenmiş zam oyunu deşifre oldu!
Başkan Erdoğan'ın Afrika turunda ikinci durağı Togo!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Cumhuriyet tarihinde ilk kez oldu
Yolsuzluk yapan, CHP'de el üstünde tutuluyor! Görevden alınan Vefa Salman'ı Belediye Başkanı gibi davet etti
Memurlar dikkat! Fazla mesai ücreti 2022 belli oldu!

Memurlar dikkat! Fazla mesai ücreti 2022 belli oldu!

Şehir efsanesi mi gerçek mi? Sosyal medyada herkesin bildiği sır!

Şehir efsanesi mi gerçek mi? Sosyal medyada herkesin bildiği sır!

Lohusa eşini dövüp komalık yaptı! Babası can çekişirken buldu...

Lohusa eşini dövüp komalık yaptı! Babası can çekişirken buldu...

Türkiye'den dev 'altın' hamlesi: İşte 5 yeni proje!

Türkiye'den dev 'altın' hamlesi: İşte 5 yeni proje!

Apple'ın yeni MacBook Pro'su ve AirPods'u görücüye çıktı

Apple'ın yeni MacBook Pro'su ve AirPods'u görücüye çıktı

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir

ABD'li doktorlar uyardı! Bakkalda bile satıldı ama 'mucize ilaç' aspirin de ölümcül olabilir