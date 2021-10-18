Günün fıkrası! 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyen Selo: HDP'nin PKK ile bağı yok

Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde, Kısadalga'dan Beril Eski'nin sorularını cevapladı.PKK'NIN UZANTISI DEĞİLDemirtaş, yaptığı açıklamalarda HDP ile PKK'nın hiçbir bağının bulunmadığını savundu. HDP için 'Silahlı bir yapıyı temsil etmez. Onun siyasi kolu veya uzantısı değildir. Belki bu yanılgılı yaklaşımın kabul görmesinde, biz HDP sözcülerinin de zaman zaman yanlış anlaşılmaya müsait konuşmalarımız yol açmıştır' dedi.'HDP ÖCALAN'IN PROJESİDİR'Partinin eş genel başkanlığını yapmış Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş açıkça HDP'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın projesi olduğunu söylemekten çekinmemişlerdi. Demirtaş, yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında Öcalan için 'sayın' diyerek 'HDP'nin başarısı sayın Öcalan'ın çok önemsediği projedir' demişti.SIRTIMIZI YPG'YE DAYIYORUZDemirtaş, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 'Daha biz başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz' ifadelerini de kullanmıştı. Bir başka eski HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ da 'Sırtımızı YPG'ye yaslıyoruz' açıklaması yapmıştı. HDP'li Abdullah Zeydan ise eli kanlı örgütle ilgili 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' çıkışında bulunmuştu.HDP'YE E-POSTA'YLA TALİMAT37 kişinin hayatını kaybettiği 6-8 Ekim eylemlerinin talimatının HDP'ye, terör örgütü PYD tarafından verildiği ortaya çıkmıştı. Kobani davasının tutuklu sanıklarından eski HDP MYK Üyesi Bircan Yorulmaz'ın bilgisayarında tespit edilen, 'Acil Çağrı' başlıklı İngilizce kaleme alınan elektronik postanın, PYD'nin sözde Avrupa Medya ve Halkla İlişkiler Ofisi Bilgi ve İlişkiler Merkezinden gönderildiği tespit edilmişti.