ABD ve Fransa ile anlaşan Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama: Artık eski Türkiye yok

Türkiye karşıtı söylemlerini artıran, hem Fransa ile hem de ABD ile savunma sanayi anlaşmaları ve işbirliklerine imza atan Yunanistan'dan itiraf gibi açıklamalar geldi. arayan Atina'dan, itiraf gibi bir açıklama geldi. Kathimerini gazetesine konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi'nin Başkanı Senatör Bob Menendez'in Türkiye karşıtı tutumunu değerlendirdi."Kendi silahlarını geliştiriyorlar"Dendias, "Senatör Menendez, Türkiye karşısında duruşunu net sergiliyor. Öte yandan ABD yönetimindeki bazı yetkililer, hedeflerinin Türkiye'yi kaybetmemek olduğunu söylüyorlar. Fakat bu yaklaşımın modası geçti. Türkiye, son teknoloji NATO dışı silahlar satın alıyor, Batı'dan bağımsız nükleer reaktör inşa ediyor, Suriye ve Libya'da müttefik olmayan güçlerle işbirliği yapıyor. Günümüzün Türkiye'si 20 yıl önceki Türkiye değil ve hatta NATO'ya 1952'de katılan ülke değil" ifadesini kullandı."Amacımız Türkiye'yi karşımıza almak değil"Dendias, "ABD ile yaptığımız anlaşma doğrudan bir üçüncü partiye ya da Türkiye'ye karşı değil. Elbette Türkiye kendisini saldırgan taraf olarak görmüyorsa. Genişlemeci, Neo-Osmanlı ve İslam merkezli tutumu sayesinde bütün yakın komşularından uzaklaştı. Bunda gerçekten ders çıkarılması gereken bir başarı var: Bir ülke birkaç yılda onlarca yıldır kurduğu ilişkileri nasıl yıkabildi" dedi.Dendias ayrıca, Yunanistan'ın Türkiye'yi karşısına almak ya da onu uzaklaştırmak gibi bir amacı olmadığını da dile getirdi.