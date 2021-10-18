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65 yaş üstündeki vatandaşlar için acil servisler kurulacak

Acil Tıp Uzmanları Derneği'nin hazırladığı 65 yaş üstündekilere yönelik acil servis projesi, Avrupa Birliği tarafından kabul edildi.

Ekleme: 18.10.2021 - 10:07 Güncelleme: 18.10.2021 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
65 yaş üstündeki vatandaşlar için acil servisler kurulacak
Sağlık alanında öncü ülkelerden biri olan Türkiye'de, 65 yaş üstündekilere yönelik yeni bir girişimde bulunulacak.

Acil Tıp Uzmanları Derneğince (ATUDER), yaşlıların acil servislerdeki tedavilerine yönelik Safe and Friendly Emergency Medicine for Elderly (SAFE-ME) (Güvenli ve Yaşlı Dostu Acil Servis) Projesi hazırladı.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin ortak olduğu proje, Avrupa Birliğince kabul edilerek destek aldı. Sadece 65 yaş üstündekilere yönelik acil servislerin kurulmasını öngören projenin, Türkiye'de ilk defa uygulanması ve model oluşturması hedefleniyor.

'TÜRKİYE ACİL TIPTA ÖNCÜ BİR ÜLKE'

ATUDER Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başar Cander, acil tıp alanında 30 yıldır önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Türkiye'nin acil tıpta iyi bir ülke olduğunu, birçok ülkeye liderlik yaptığını anlatan Cander, acil tıbbın doğumdan ölüme kadar herkesin hayatında önemli olduğunu belirtti.
Bunun için acil tıbbın bilimsel gelişiminin önemine işaret eden Cander, 65 yaş üstündeki vatandaşlar için hazırladıkları projelerinin, AB tarafından kabul edilerek, 250 proje içinde 39. seçildiğini dile getirdi.


'MODEL BİR ACİL SERVİS AMAÇLANIYOR'
Projeyle 65 yaş üzerindeki bireylere yönelik model bir geriatrik (yaşlı hasta bilimi) acil servis geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Cander, hastane öncesi 112 Acil Sağlık hizmetinden başlamak üzere, geriatrik yaş grubu hastaların acil serviste bakım süreçlerini ve standartlarını geliştirmeyi hedeflediklerini aktardı.
Projenin yaşlılar için başka bir acil servis sistemini hedeflediğine değinen Cander, şöyle devam etti:

'DÜNYADA BÖYLE BİR UYGULAMA YOK'
'Yaşlı nüfus giderek artıyor. Onların çalışmaları farklı. Proje ekibinde, Romanya ve İspanya da var. Ekibimiz bu hafta içinde İspanya'ya gidecek. İspanya'da ilk eğitimler yapılacak. Sonra Türkiye'de pilot bölge uygulamasıyla yaşlılar için yeni bir acil servis dizaynı yapıyoruz. Bu projemiz Avrupa'da çok ilgi gördü. Avrupa Birliği projeleri içinde destek aldı. Dünyada böyle bir uygulama yok. Türkiye'de başlangıç uygulamasını yapıyoruz. Pilot bölgeler seçilecek, acil servislerde entegrasyonu belirlenecek. Sadece yaşlılara odaklanılmış bir acil servis olacak.'

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