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Kulak Kristalleri Neden Oynar? Kulak Kristallerinin Oynaması Evde Tedavi Edilir Mi?

Kulak kristallerinin oynaması kişilerde hayat kalitesini büyük ölçüde etkileyen Vertigo denen rahatsızlığı tetikler. Peki Kulak Kristalleri Neden Oynar? Kulak Kristallerinin Oynaması Evde Tedavi Edilir Mi? Kulak Kristallerinin Oynaması Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Ekleme: 15.10.2021 - 16:30 Güncelleme: 15.10.2021 - 16:34 / Editör: Ozge Selin
Kulak Kristalleri Neden Oynar? Kulak Kristallerinin Oynaması Evde Tedavi Edilir Mi?
Kulak kristallerinin oynaması her yaştan insansa rastlanabilen ciddi bir rahatsızlıktır. Vertigoya neden olduğu için günlük hayatı ciddi oranda etkiler. Bu hastalık çoğu zaman baş kısmına alınan bir darbe nedeniyle ortaya çıkar. Ancak bazen hiçbir sebep olmadan da görülebilir. Peki Kulak Kristalleri Neden Oynar? Kulak Kristallerinin Oynaması Evde Tedavi Edilir Mi? Kulak kristallerinin oynaması çoğu kişinin günlük rutinlerini yapmasını engeller. Bu nedenle çoğu kişi Kulak Kristallerinin Oynaması tedavilerini araştırır. Sizler için kulak kristallerinin oynaması rahatsızlığına dair tüm detayları yazdık.

Kulak Kristallerinin Oynaması Nedir?


Kulak merceğinin hareketi travma sonrası daha sık görülür. Bir kaza durumunda kulakların dengesinden sorumlu kristaller düşebilir. Ancak bazen stres ve yorgunluk da hastalığa neden olabilir. Vertigo, iç kulaktaki kristallerin yer değiştirmesinden kaynaklanır. Bu hastalık durumunda, insanlar şiddetli baş dönmesi yaşarlar. Hastanın baş dönmesi çok ciddidir. Bazen hastalar yanlışlıkla bir deprem olduğuna bile inanırlar. Bu hastalık, insanları yaşam ve normal aktivitelerini sürdüremez hale getirir. Bu nedenle, yaşam kalitelerini ciddi şekilde azalttı. Aşırı baş dönmesi durumunda, bir doktora görünmek gerekir.

kulak kristali oynaması nasıl tedavi edilir

Kulak Kristallerinin Oynaması Hangi Hastalığın Habercisidir?


Vertigo daha çok yaşlılarda görülmekle birlikte gençlerde de ortaya çıkabilir. Bu hastalık sebepsiz yere oluşabilir. Grip, çeşitli enfeksiyonlar ve kafa darbelerine bağlı olarak vertigo hastalıkları ortaya çıkabilir. Ayrıca stresli yaşam tarzı, uykusuzluk veya aşırı yorgunluk da hastalığa neden olan faktörlerdir.

Kulak Kristallerinin Oynaması Belirtileri Nelerdir?


Vertigo, iç kulaktaki çeşitli kristallerin yer değiştirmesinden kaynaklanır. Hastalık sırasında insanlar çok şiddetli baş dönmesi yaşarlar. Bu durumda, insanlar aşırı derecede endişeli olurlar ve normalde yapacakları aktivitelerin çoğunu gerçekleştiremezler. Baş dönmesi genellikle sabahları ve kalktıktan sonra ortaya çıkar. Vertigonun diğer belirtileri ise şu şekildedir;

-Kulakta aşırı basınç hissi
-Aşırı terleme
-Duyma problemleri
-Kalp çarpıntısı
-Baş dönmesi
-Mide bulantısı
-Uzun süre devam eden çınlama
-Kusma
-Kulakta akıntı

kulak kristali oynaması nasıl tedavi edilir

Vertigo Tanısı Nasıl Konulur?


Vertigoyu teşhis etmek için teşhis, hastanın ayrıntılı fizik muayenesine ve tıbbi geçmişine dayanır. Baş dönmesi ve denge kaybı olan hastaların yürüyüşlerini kontrol edin. Bu nedenle belirli yürüyüş türleri düşünülür. Baş dönmesine ellerde ve kollarda uyuşma eşlik ediyorsa hasta nöroloji bölümüne sevk edilir.

Kulak Kristallerinin Oynaması Nasıl Tedavi Edilir?


Kristallerin kulak içinde hareketi ile oluşan vertigo, düzeltici bir teknikle tedavi edilir. Bu operasyonlardan önce hastalara ilaç verilmemelidir. Düzeltici faaliyetler seansta tamamlanır. İlk görüşme baş dönmesi geçene kadar devam etti. İleride bu toplantılar 4-5 günde bir devam edecek. Bu tekrarlar kişiden kişiye değişir. Kişinin baş dönmesi şiddetli ise ve kulaktaki birkaç kanal aynı anda kullanılıyorsa bu hastalar da ilaçla tedavi edilebilir. Tedavi yöntemleri hastalığın şiddetine göre değişmektedir.

Kulak Kristallerinin Oynaması Evde Tedavi Edilir Mi?

Kulak Kristallerinin Oynaması Evde Tedavi Edilir Mi?


Kulak kristallerinin oynaması yani vertigo rahatsızlığı maalesef evde tedavi edilemez. Hastalar bu rahatsızlıkla karşılaştıkları ilk anda uzman bir doktora başvurmalıdır. Aksi takdirde hastalık daha da ilerleyecek ve kişi de psikolojik rahatsızlıklara bile sebep olacaktır.

"Kulak Kristalleri Neden Oynar? Kulak Kristallerinin Oynaması Evde Tedavi Edilir Mi?" sorularını sizler için yanıtladık. Belirti gösterdiğiniz takdirde mutlaka bir doktora başvurmalısınız.

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