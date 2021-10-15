Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'da camiye düzenlenen saldırıya kınama

Afganistan'da Taliban'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Kandahar vilayetinde bulunan Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne iki intihar bombacısının düzenlediği saldırıda en az 30 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.Afganistan'da yaşanan terör saldırısına Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada,'Afganistan'da son dönemde özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz' ifadelerini kullandı.Ayrıntılar geliyor...