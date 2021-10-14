15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sanığı yarbay Emin Keskin'in davasında tanık dinlenecek!
Muğla’da "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme", "Cumhurbaşkanı’na Suikast" ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarından yargılanan FETÖ'cü darbeci eski Yarbay Emin Keskin'in davasında yeni duruşma gerçekleştirildi. Mahkeme, soruşturmanın akıbeti için tanık Emrah Sezer’in ifadesinin alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Haberin detayları...
Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden Dalaman Deniz Üs Komutan
Yardımcısı eski Yarbay Emin Keskin'in "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs
Etme", '"Cumhurbaşkanı'na Suikast" ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma"
suçlarından yargılandığı davanın duruşması gerçekleştirildi.
2018'de Dalaman Deniz Hava Meydan Komutanlığı'nda komutan yardımcısı görevindeyken
açığa alınan yarbay Emin Keskin, gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.
Duruşmada, tutuksuz yargılanan sanık Emin Keskin ve müdafi vekili Mustafa Baykal hazır
bulundu. Sabah'ın aktardığına göre mahkeme, tanık Emrah Sezer ifadesi alınması için davayı
12 Nisan 2022'ye erteledi.