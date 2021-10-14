15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sanığı yarbay Emin Keskin'in davasında tanık dinlenecek!

Muğla’da "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme", "Cumhurbaşkanı’na Suikast" ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarından yargılanan FETÖ'cü darbeci eski Yarbay Emin Keskin'in davasında yeni duruşma gerçekleştirildi. Mahkeme, soruşturmanın akıbeti için tanık Emrah Sezer’in ifadesinin alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Haberin detayları...

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden Dalaman Deniz Üs KomutanYardımcısı eski Yarbay Emin Keskin'in "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya TeşebbüsEtme", '"Cumhurbaşkanı'na Suikast" ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma"suçlarından yargılandığı davanın duruşması gerçekleştirildi.2018'de Dalaman Deniz Hava Meydan Komutanlığı'nda komutan yardımcısı görevindeykenaçığa alınan yarbay Emin Keskin, gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.Duruşmada, tutuksuz yargılanan sanık Emin Keskin ve müdafi vekili Mustafa Baykal hazırbulundu. Sabah'ın aktardığına göre mahkeme, tanık Emrah Sezer ifadesi alınması için davayı12 Nisan 2022'ye erteledi.