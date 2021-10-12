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İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu: HDP'yi seçimi etkileyecek bir siyasi aktör olarak görmüyorum

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin yerel seçimlerde birlikte yol yürüdüğü HDP ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İstanbul seçimlerine HDP'nin katkı sağladığı iddiasının analiz edilmesi gerektiğini savunan Dervişoğlu, "Ben Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'yi süreci etkileyecek bir siyasi aktör olarak görmüyorum." dedi.

Ekleme: 12.10.2021 - 21:17 Güncelleme: 12.10.2021 - 21:30 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu: HDP'yi seçimi etkileyecek bir siyasi aktör olarak görmüyorum
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Independent Türkçe'nin sorularını yanıtladı

Kendisine "2019 yerel seçimlerinde HDP, Millet İttifakı'nın lehine aday çıkarmadı. Ama Millet İttifakı'nın ortağı olmadı. Yeni seçim sürecinde de bir birlikteliğin olmayacağı ifade ediliyor. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kalırsa HDP ve Millet İttifakı birlikteliği olası. Siz İyi Parti olarak HDP'nin adayı ikinci tura kalırsa oy verecek misiniz?" sorusu yöneltilen Dervişoğlu, partisinin birlikte yol yürüdüğü HDP'nin seçimlerde bir etkisinin olmayacağı görüşünü savundu.

'İSTANBUL SEÇİMLERİNE DESTEĞİ ANALİZ EDİLMELİ'
"HDP'nin yerel seçimlere katkısı İstanbul seçimlerinde kendini göstermiştir iddiası var." diyen Dervişoğlu, "İstanbul'da 1. turda, ilk seçimde Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti adayına attığı fark ya da sağladığı üstünlük 13 bindir. Daha sonra seçim tekrarlanınca biliyorsunuz ki bu fark 800 bine kadar yükselmiştir. Eğer HDP, CHP'yi desteklemiş ise, o birinci turda da desteklemiştir. Doğru değil mi? Yani 13 bin farkın olduğu seçimde de desteklemiştir. Fakat ikinci seçimde fark 800 bine çıkınca bunun değişik bir biçimde analiz edilmesi de icap ediyor." ifadelerini kullandı.
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İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu: HDP'yi seçimi etkileyecek bir siyasi aktör olarak görmüyorum
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