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İstanbulların iş çıkışı toplu taşıma çilesi

İstanbulların iş çıkışı toplu taşıma çilesi

İş çıkış saatlerinde toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. Beyazıt Tramvay Durağı'nda oluşan yoğunluktan yolcular tramvaya binmek için birbirleriyle yarıştı.

Ekleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 21:00
Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 21:24
İstanbulların iş çıkışı toplu taşıma çilesi

İstanbul'da yağmurla birlikte trafikte yoğunluk yüzde 80'lere çıktı. Benzer yoğunluk toplu taşıma istasyonlarında da yaşandı.

BOŞ TRAMVAY BEKLEDİLER
Beyazıt Tramvay Durağı'nda oluşan kalabalık nedeniyle yolcular uzun süre binebilecekleri tramvay bekledi.

İstanbulların iş çıkışı toplu taşıma çilesi VİDEO

TIKA BASA BİNMEK ZORUNDA KALDILAR
Yolcular tramvaya binmek için birbirleriyle yarışırken, sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.

Tramvay içinin de tıka basa dolu olduğu görüldü.


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