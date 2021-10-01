İstanbulların iş çıkışı toplu taşıma çilesi

İstanbul'da yağmurla birlikte trafikte yoğunluk yüzde 80'lere çıktı. Benzer yoğunluk toplu taşıma istasyonlarında da yaşandı.



BOŞ TRAMVAY BEKLEDİLER

Beyazıt Tramvay Durağı'nda oluşan kalabalık nedeniyle yolcular uzun süre binebilecekleri tramvay bekledi.



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TIKA BASA BİNMEK ZORUNDA KALDILAR

Yolcular tramvaya binmek için birbirleriyle yarışırken, sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.



Tramvay içinin de tıka basa dolu olduğu görüldü.



