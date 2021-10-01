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DSÖ'den umutlandıran açıklama! Koronavirüs salgını bitiyor!

DSÖ'den umutlandıran açıklama! Koronavirüs salgını bitiyor!

DSÖ uzmanı Maria Neira, koronavirüs salgının ne zaman sona ereceğiyle ilgili umutlandıran açıklamalarda bulundu. Neira, aşılama çalışmalarının önemine dikkat çekerken salgının kontrol altına alınacağı tarihi açıkladı.

Ekleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 11:30
Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 11:33
DSÖ'den umutlandıran açıklama! Koronavirüs salgını bitiyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Halk Sağlığı, Çevre ve İklim Değişikliği Departmanı Direktörü Maria Neira'dan koronavirüs salgınıyla ilgili tüm dünyayı umutlandıran açıklamalar geldi.

MART AYINI İŞARET ETTİ
Maria Neira, aşılama oranı az olan ülkelerde istenilen aşılama çalışmalarının yapılması halinde koronavirüs salgının mart ayında kontrol altına alınabileceğini söyledi.

Bazı ülkelerde aşı bulma sıkıntısının yaşandığını belirten Neira "Bazı ülkelerde durum hâlâ endişe verici olduğundan, her şey aşılamanın hızlandırılmasına ve ilaçların bulunabilirliğine bağlı olacak." ifadelerini kullandı.


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