Süleyman Soylu'dan olay yanıt! Yeni bir Gezi çıkarma kapasiteleri var mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı düzenlenen protestolara ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'a konuşan Soylu, 'Boğaziçi Üniversitesi için eylem çağrıları yapılıyor. Siyasilerin de oraya gittiğini görüyoruz. Eyleme destek verenler var. Olayları nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusunu yanıtladı.



'Halep oradaysa arşın burada'

Soylu, şunları kaydetti: 2020, salgın nedeniyle hakikaten tüm dünyanın çok zorlanarak geçirdiği bir yıl oldu. Dikkat ederseniz dünyada birçok karmaşa olmasına rağmen Türkiye'de önemli bir şey yaşanmadı. Salgının getirdiği bu kadar zorluğa rağmen, kamu düzeni, kamu güvenliği, huzuru ve asayişi bakımında Türkiye müstesna bir dönem geçiriyor.



Dünyanın gelişmiş ülkelerine baktığımız zaman, sadece Fransa da değil Avrupa'nın diğer ülkelerinde de salgının getirdiği sonuçlar asayiş eksikliğine yol açtı. Türkiye ise bunu hakikaten müstesna bir anlayışla geçirdi.