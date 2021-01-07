Can Ataklı'dan komedi tadında 'başörtüsü yasağı' çıkışı

Darbe mesajları ile adından son günlerde sıkça bahsedilen ve hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunulan Can Ataklı, başörtüsünün sağ iktidarlar döneminde yasak olduğunu savundu.

CHP'nin tek derdi başörtüsü

Türkiye uzay çağını başlatırken CHP ve hükümete muhalif isimler ‘başörtüsü’ çığırtkanlığı yapmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretler savuran ve geçtiğimiz günlerde de yayınladığı bir videoda darbe mesajları veren Can Ataklı, başörtüsünün aslında hep sağ iktidarlar döneminde yasak olduğunu söyleyerek ilginç bir yazı kaleme aldı.

81 ilde hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulan Can Ataklı, CHP'nin Müslümanlara ve başörtülülere yaptığı zulmü unutarak 'sağ kesimi' günah keçisi ilan etti.

Can Ataklı suçu iktidara attı

Can Ataklı, yazısında üst üste seçimleri kaybetmesine rağmen her seferinde hükümetin düşeceğini iddia eden CHP’nin ağzıyla konuşarak iktidarı devam ettirebilmek için hükümetin ‘başörtüsü’ meselesini bilinçli olarak ortaya attığını savundu. Oysa ‘başörtüsü’ meselesini Halk TV ekranlarından yine bir CHP’li olan Fikri Sağlar hortlattı.

Başörtü yasağının sağ iktidarlar döneminde olduğunu savundu

“Örneğin 1992-1995 arasında üniversitelerde türban yasağı yoktu ve iktidarda SHP-DYP ortaklığı vardı. 1995-2002 arasında yasaklar başladı. Bu dönemde aralarında Refah’ın da olduğu sağ partiler iktidardaydı.” ifadelerini kullanan Can Ataklı akıllara zarar yazısında, tesettürün hep sağ iktidarlar döneminde yasaklandığını söyledi.

Oysa Ataklı’nın bahsettiği yasaklı dönemler hala CHP etkisinin hükümette en net bir şekilde görüldüğü dönemlerdi.

Bülent Ecevit'ten Merve Kavakçı'ya ağır sözler

Öte yandan 2 Mayıs 1999’da TBMM Yemin Töreni’nde FP’den milletvekili seçilen Merve Kavakçı yemin etmek için ‘başörtülü’ bir şekilde geldiği Meclis’te ağır eleştirilere maruz kaldı.

Bülent Ecevit öncülüğünde DSP milletvekilleri Kavakçı’yı protesto ederken Ecevit kürsüden yaptığı açıklamada "Burada görev yapanlar, devletin kurallarına geleneklerine uymak zorundadırlar. Burası devlete medyan okunacak yer değildir. Bu hanıma haddini bildiriniz” dedi. Kavakçı baskıların ardından Meclis’ten ayrılmak zorunda kaldı.

AK Parti başörtü yasağını kaldırdı

Yazısının devamında Ataklı, "Daha sonra AKP iktidara geldi. Türban sorunu 2010’a kadar sürdü. Peki sonra yasak kalktı mı? Hayır, çünkü aslında belirlenmiş bir yasak yoktu. AKP iktidarı, küçük bir oyunla “türban yasağını kaldırdık” propagandası yaptı." ifadelerini kullandı.

Ataklı'nın 'yasak yoktu' dediği dönemde ise başörtülülerin eğitim hakları elinden alınırken, başörtülüler ne üniversitelere girebiliyordu ne de bir çok kamu kurum ve kuruluşunda çalışabiliyordu. Asker evlatlarının yemin törenine katılmak isteyen anneler dışarı atılırken, hastanelerde kimliğinde başörtülü fotoğrafı olduğu için tedavi edilmeyen dönemler yaşandı.

Başörtülülerin ikinci insan muamelesi gördüğü, emir altındaki polisler tarafından yerlerde sürüklendiği, üniversitelerde konuşma hakkı tanınmadığı, milletin Meclisi’nden kovulduğu dönemlerden sonra iktidara gelen AK Parti’nin, yasağı kaldırması da yine hukuki çerçeve de zaman alan yıllar oldu.

CHP'nin 'Laik Cumhuriyet düşmanlığı" pazarlaması

Laiklik adı altında yapılan tesettür düşmanlığı CHP’nin iktidarda olduğu yılların dışında hükümete baskı yaptığı muhaliflik dönemlerinde de devam etti. Bu baskıyla tesettürü her zaman ‘tehlikeli’ gören ve ‘şeriat’ çığırkanlığı yapan CHP meseleyi, 'Laik Cumhuriyet düşmanlığı olarak' pazarladı.