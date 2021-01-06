İkinci el araç alacaklar dikkat! En uygun zaman....!!!

İkinci el araç piyasasında hareketlilik azalınca fiyatlarda yüzde 15 oranında düşüş yaşandı.



'DURUMA BAKILIRSA İKİNCİ EL OTOMOBİL ALMANIN TAM ZAMANI'



Sıfır kilometre otomobil ithalatının ardından ikinci el araç fiyatlarında düşüş yaşandığını belirten Eskişehir Oto Galericiler Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Akın Taymaz, fiyatların yüzde 15 seviyesinde gerilediğini vurguladı.



Fiyatların düşmesine rağmen talebin artmadığını söyleyen Taymaz, 'Fiyatlar şu anda geri gidiyor, bunun sebebi de arzın artması. Sıfır otomobillerde yeterli sayıda stoklar oluştu. 2020 yılında üretilen araçlar şu anda Türkiye'de ithal edilmiş durumda ve bu arabaların piyasaya arzı söz konusu. 2021 modeller ocak ayı itibarıyla gelmek üzere. Biz de bir talebin olmasını bekliyoruz fakat şu anda yeterli bir talep yok.



Burada banka faizlerinin biraz yükselmesi etkiliyor. Sıfır otomobil satışları oldukça iyi. İkinci el otomobillerde buna bağlı olarak düşüş rakamlara yansıyor. Bunun sebebi de talebin azalması. Yüzde 10-15 civarında fiyatlar aşağı inmiş durumda. Duruma bakarsak ocak ve şubat ayları tam olarak otomobilin alınacağı zaman. Baharın gelmesiyle fiyatların tekrar artacağı öngörülüyor' şeklinde konuştu.







