CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinden skandal 'Katar' manşeti

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de 'terör gruplarını desteklediği' iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmişti.



KİK ZİRVESİYLE RESMİ OLARAK SONA ERDİ

Geçtiğimiz gün ambargo kararı alan ülkeler, sürpriz niteliğinde bir adımla, Katar ile tüm diplomatik ilişkileri düzeltme kararı aldı. Katar'la diplomatik ilişkilerin dondurulması, kara-hava tüm sahaların Doha'ya kapatılmasıyla başlayan 'Körfez krizi', 3,5 yılın ardından dünkü KİK zirvesiyle resmi olarak sona ermiş oldu.



KATAR: TÜRK ÜSSÜ KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Körfez'de Katar'a yönelik başlatılan ambargo krizi çözülürken, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn daha önce Katar'a yönelik ambargonun sona ermesi için 13 şart açıklamıştı. Bu şartlardan biri de Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılmasıydı. Katar Emiri Şeyh Tamim'in ise dayatılan şarta 'Türk askeri üssünü kırmızı çizgi' olarak nitelediğini duyurup, bu konuyu müzakere konusu dahi yapmadıklarını bildirdi.



CUMHURİYET'İN TÜRK ÜSSÜ KAPANABİLİR MANŞETİ

CHP'ye yakınlığı ile bilinen çukur medyasının başını çeken Cumhuriyet gazetesi ise çözüme kavuşan ambargo krizini, bugün manşetine taşıdı.







TÜRK ÜSSÜ CUMHURİYETİ RAHATSIZ ETTİ

Anlaşma için 'Katar'ın bu süreçteki en büyük destekçisi olan Türkiye'ye olası etkileri tartışılıyor' diyen Cumhuriyet, Türk üssünün kapanabileceğini duyurarak bir kez daha Türkiye düşmanlığını ortaya koymuş oldu.



TETİKÇİ BBC MUHABİRİNİN BOĞAZİÇİ PROVOKASYONUN İFŞA OLMASI CUMHURİYET'TE HAZIMSIZLIK YARATTI!

Türkiye'de kaos çıkarmak isteyenlerin başlattığı ve vandallıkla Taksim Meydanı'na günlerce zarar verdikleri Gezi Parkı olaylarında görülen İngiliz BBC muhabiri Mark Lowen, kendisine verilen tetikçilik misyonu gereği dün akşam da Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları paylaşıp terör örgütü yanlısı göstericileri gazladı. Mark Lowen, tam da patronlarının kendisine emrettiği gibi Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı algısını uluslararası medyaya yansıttı. Türkiye'deki bazı haber kanallarının Mark Lowen'ı ifşa etmesi Cumhuriyet Gazetesi'nde hazımsızlık yarattı.



CUMHURİYET DE DESTEK ÇIKTI

Türkiye'nin yararına ne varsa karşı çıkan Cumhuriyet Gazetesi de BBC muhabirinin sözde şakasını haberleştirdi.