Başkan'ın hastane esprisi kırdı geçirdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak için Türkiye'ye gelen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Rama toplantıda, görüşmelerden çok memnun olduğunu dile getirerek, Türkiye tarafından Arnavutluk'ta yapılacak hastaneyi hatırlattı.



Rama'nın, 'Yaptığımız görüşmelerden çok memnunum. Sağlık, turizm, ekonomik alanındaki yatırımlar. İTÜ'de okuyan Arnavut öğrencilerimiz var. Burada çok başarılı oluyorlar. Çok yakında bir şehrimizde bölge hastanesi yapılacak. Bütün heyetim adına bu kıymetli zamanınızı bize ayırdığınız, sıcak misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum.' ifadelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yorumu salonda hakhaka seslerinin yükselmesine neden oldu.



'150 ODALI LEBLEBİ ÇEKİRDEK'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yapılan salgın hastanelerinin 2 ayda tamamlandığını hatırlatarak 'İstanbul'da Yeşilköy Hava Limanı'nda, Sancaktepe'de 1008'er odalı 2 hastaneyi iki ayda yaptık. Bu ise 150 odalı olacağı için, üç ay dedik. Bu leblebi-çekirdek. Ve tabi bütün tıbbi teknik donanımları da olacak.' dedi.