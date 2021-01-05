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Kiracılıkta yeni dönem! Tarihe karışıyor!

Milyonlarca ev sahibini ve kiracıyı ilgilendiren yeni bir dönem başlıyor. Birçok bilgi artık kolay bir şekilde öğrenilebilecek. Evini kiraya veren bir vatandaş, kiraya vermiş olduğu evde kaç kişinin yaşadı bilgisine ulaşabilecek. Böylece eski usul yöntemler tarihe karışıyor.

Güncel / 05 Ocak 2021 Salı 18:21
Kiracılıkta yeni dönem! Tarihe karışıyor!

Ev sahibi olmak isteyenlere güzel haber. Tapuda QR kod dönemi başlıyor. Artık kötü sürprizlerle karşılaşmak söz konusu olmayacak. Alacağız konut ya da arsanın bilgilerini 3 boyutlu olarak görebileceksiniz.

Tapu Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı tapuda yeni dönemle ilgili detayları paylaştı. Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Adlı şu bilgileri verdi;

"Apartmanı, hatta dairenin içini de gösterecek bir sistem getirmek için çabalarımız sürüyor. Yeni tapular QR kodlu olacak. Önce iki boyutlu tapu sistemini getiriyoruz, ardından üçüncü boyutu da ekleyeceğiz. Uçaklarımız 40 bin kilometrekareyi taradı, eğik görüntü aldı. Bu sayede üçüncü boyuta da ulaşmış olduk. Bizim web sitemizden girince önünüze üç boyutlu tapunuz gelecek.”

DAİRENİN İÇ PLANI DA DAHİL EDİLECEK

Adlı, bunun nasıl bir fayda getireceğini anlatırken, geçmişte yaşanan olumsuzluklara işaret edip ekledi:

“Getirdiğimiz yeni sistemde binaya veya apartmana gidip bakmanıza da gerek kalmayacak, tüm boyutları ve planları ile önünüzde olacak. Çünkü dairelerin iskan alırken teslim edilmiş iç planlarını da tapu ile ilişkilendirdik, oradan görme imkanı getiriyoruz…”

Genel Müdür Mehmet Zeki Adlı, “Bir önemli yeniliği daha olacak” deyip devam etti:

“Tapularımızı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileriyle de buluşturuyoruz. Yani o tapuya sahip evde kaç kişi kayıtlı olarak oturuyor görünüyor. Mülkiyeti ve hak sahibi başka kişilerden mi oluşuyor bunlar kargaşaya neden oluyordu. Yeni düzenlememizi Merkezi Kayıt Sistemi (MAKS) ile buluşturacağız ve tüm veriye anında sahip olacağız…”

Dolayısıyla bir kişi inşaat kullanım ruhsatı aldığı anda hem Tapu Kadastro hem de İçişleri Bakanlığı anında her türlü bilgiye sahip olacak.

Kiraya verdiği andan itibaren de yine içinde kaç kişinin yaşadığı, kime kiralandığı verilerine ulaşma olanağı da olacak.

Adlı, pilot uygulamanın TKGM Daire Başkanlığı tarafından uygulandığını ve iyi çalıştığına ilişkin sonuç alındığını da belirtti.

Sisteme bir başka yenilik olarak bölgedeki tüm emlak varlığının genel rayiç bedelini gösteren bir uygulama da ekleme kararı almışlar.

Aktardığına göre Türkiye’de ortalama değer değişimi 2-3 yılda bir oluyormuş.

FİYATINI DA ÖĞRENEBİLECEK

Bölgedeki emlakçılar ve belediye bedelleri üzerinden alınacak veriler tapu ile ilişkilendirilip bir ortalama değerin sunulması hedefleniyor.

Genel Müdür, “Yani o arazi veya binanın ada parselini girip ya da sokağını yazıp baktığında orada ortalama fiyatın ne olduğunu görecek” dedi.

Böylece bir cadde, sokak veya bölgedeki bina, arazi değerlerinin ortalama değeri artı/ eksi %15 gibi bir oynama ile gerçek değerine yakın olarak önceden görme olanağına kavuşulacak.

Genel Müdür Adlı, bunun fazla fiyattan arazi satın almanın önüne de geçeceğini belirtti.

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