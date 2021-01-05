Boğaziçi Üniversitesi'ndeki polislere saldırıya sert tepki!

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı bilgilendirme toplantısında koronavirüs karantinasına uymayanların sayısını açıkladı. Çataklı 'Salgın ile mücadele kapsamında vali ve kaymakamlıklarca bugüne kadar 35 milyon 265 bin 87 resen denetim yapılmış, 397 bin 694 ihbar ve şikayetin tamamına yakını kontrol edilmiştir. Bu denetimler sonucunda izolasyona tabi tutulan 8 milyon 379 bin 749 vatandaştan 139 bin 693 vatandaşın izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi.' dedi.



Bakan yardımcısının açıklamalarından öne çıkan diğer kısımlar şunlar:



'Geçen yıl 321 terör örgütü mensubu teslim oldu, bunlardan PKK mensubu 243'ü aileleriyle görüşerek ikna yoluyla dağdan indirildi.'



'Çataklı, geçen yılki operasyonlarda 9'u kırmızı kategoride aranan sözde yönetici 104 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.'



'Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir.'



Çataklı, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini bildirdi.



Ayrıntılar geliyor...