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CHP'li İzmir Belediyesi'nin skandalına mahalleliden tepki!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak ilçesindeki 2'nci Kadriye Mahallesi’nin muhtarlık binası önünde, yardım kolilerini mahalle sakinlerine ulaştırdığı sırada izdiham yaşandı. Mahalleli, yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığını öne sürerek, duruma tepki gösterirken, dağıtım sırasında maske ve sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.

Güncel / 04 Ocak 2021 Pazartesi 21:12
CHP'li İzmir Belediyesi'nin skandalına mahalleliden tepki!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak ilçesinde skandala dönüşen dağıtımı mahallelinin büyük tepkisini aldı.

Yardım dağıtımındaki görüntüler üzerine özür dilemek zorunda kalan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesine tepkiler sürüyor. Yardım kolilerinden almadığını söyleyen mahallelilerden Ayşe Altekin, "Biz aniden gürültüye çıktık. Burası resmen ana baba günü olmuştu. Yardımdan haberimiz yoktu. Böyle bir şey yapılması gerçekten rezalet. Yardımların tek tek kapılara gidilip, verilmesi daha mantıklıydı. Hiç olmaması gereken bir şeydi. Biz çıkınca çok şaşırdık. Madem yardım yapılıyor kapılara bırakılması gerekirdi. Virüsten bu kadar insan kendilerini korumaya çalışıyorken, böyle bir şey yapılmaması gerekirdi. Gerçek ihtiyacı olan kişiler alamadı. Kamyondan kolileri resmen insanların üstlerine atıyorlardı. Bu şekilde olacak bir şey mi?" dedi.

Kolilerden almak istediğini ancak kendisine sıra gelmediğini anlatan Sıdıka Kadir, "Alan aldı bize hiçbir şey kalmadı. Biz muhtarlık binasının hemen yakınında oturmamıza rağmen yardımdan faydalanamadık. Yardımları alan herkes gitti. Aşırı derecede bir kalabalık vardı. Alan kişiler fazla fazla aldı. 3'er 4'er tane aldılar. Koli koli götürdüler" diye konuştu.

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