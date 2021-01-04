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CHP, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen eylemleri kışkırtıyor

Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasını protesto eylemlerine CHP'den anında destek geldi.

Güncel / 04 Ocak 2021 Pazartesi 15:37
CHP, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen eylemleri kışkırtıyor

Türkiye, 2023 vizyonuyla hedeflerine doğru başarılı adımlarla ilerlerken milletin iradesine yönelik küstah tehditler yükselmeye başladı.

MİLLETİN İRADESİNE YÖNELİK DARBE TEHDİTLERİ
CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak darbe iması yaptı.

Aynı anlarda eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ da benzer ifadeler kullandı.

Adnan Menderes'i hatırlatan İlker Başbuğ, 'Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs önlenebilirdi' dedi.

FAHRETTİN ALTUN: MİLLETİN ADAMLARINI HAZMEDEMEYEN BU ZİHNİYET..
Milletin iradesine yönelik darbe imalarına karşı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da sert tepki geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Fahrettin Altun, 'Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes'ten Erdoğan'a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır. Darbeyi savunanların, meşru görenlerin, darbeyle tehdit edenlerin demokrasi söylemi ise sadece trajikomiktir.' ifadelerini kullandı.

CHP BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EYLEMİNDE
Tartışmalar sürerken CHP'liler de Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan protestolar için harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı eylem yapan öğrencilere CHP'den destek geldi.

KAFTANCIOĞLU'NDAN ÖRGÜTLÜ DAYANIŞMA ÇIKIŞI
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eylemlerin düzenlendiği alana giderek örgütlü dayanışma vurgusu yaptı.

Canan Kaftancıoğlu, 'Boğaziçi Üniversitesi ve destek veren diğer üniversite öğrencilerine bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum her şeyden önce.. Örgütlü dayanışmayla; üniversitelere intihal ya da kayyumla değil zekayla girilebileceğini bir kez daha gösterdikleri için..' ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ YOK
CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP tarafından da desteklenen Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde koronavirüs tedbirleri de unutuldu.

Sosyal mesafeye uymayan eylemciler, koronavirüsün yayılmasına uygun bir ortam oluşturdu.

İlker BaşbuğRecep Tayyip Erdoğan

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