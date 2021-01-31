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Nevşin Mengü'den skandal sözler! Kabe'ye yapılan alçak saldırıyı böyle savundu

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Provokatör Nevşin Mengü ise alçak saldırıyı gerçekleştirenleri savunarak skandal sözler sarfetti.

Güncel / 31 Ocak 2021 Pazar 21:14
Nevşin Mengü'den skandal sözler! Kabe'ye yapılan alçak saldırıyı böyle savundu

Boğaziçi Üniversitesi'nde Müslümanların kıblesi olan Kabe'ye yönelik geçtiğimiz günlerde çirkin bir provokasyon gerçekleştirildi. Müslümanların kıblesi Kabe üzerinden yapılan büyük provokasyona Twitter'dan '#KabeKutsalımızdır' hashtagiyle tepki yağdı.

Sözde gazeteci Nevşin Mengü ise Kabe'ye yönelik gerçekleştirilen alçak provokasyonu meşrulaştırmaya kalkarak skandal ifadelere imza attı.

Alçak provokasyonu meşrulaştırma çabası
Mengü, Boğaziçi'ndeki skandal olayla ilgili 'İki genç tutuklandı. Kabe'nin resmine illüstrasyon yapmak niye dini değerlerle dalga geçmek oluyor. Dalga da geçmiyor gençlerin yaptığı illüstrasyon. Bu çocuklar sanki inanılmaz bir şey yapmış gibi tutuklandı. Aman dini değerlerimize milli değerlerimize küfür ettiler diye tutuklandı çocuklar. Buna dünyanın her yerinde gülerler' diyerek işlenen suçu meşrulaştırmaya kalktı.

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