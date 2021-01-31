Biden yönetimi PKK'ya 240 TIR mühimmat gönderdi

Joe Biden'ın Amerikan başkanlığına gelmesiyle ellerini ovuşturan terör örgütü ve terör sevicilerine ABD'den destek haberleri geliyor. Beyaz Saray'daki görev değişikliği etkisini gösterdi. Biden yönetimi son bir ayda bölgedeki teröristlere 240 TIR dolusu mühimmat yardımı yapıldı.



ABD ASKERİ DERİK KIRSALINDA DEVRİYE ATTI



Amerikan askerleri uzun bir aradan sonra Suriye'de etkisini arttırmaya başladı. Genelkurmay ve Dışişleri'ne terör örgütüne yakın isimler atanırken ABD askeri Suriye'nin kuzeyinde Derik kırsalında devriye attı.



Şırnak'ın karşısındaki Derik'te PKK uzantısı YPG ve SDG'ye gönderilen mühimmatlar arasında zırhlı araçlar da var.



YPG VE ŞAM REJİMİ ARASINDA ÇATIŞMALAR BAŞLADI



Bu durum sahadaki dengeleri daha da değiştirme potansiyeline sahip. ABD'nin devreye girmesiyle Şam yönetimi ve YPG arasındaki çatışmaların da arttığı bilgisi geliyor.



TERÖR ÖRGÜTÜNDEN BOMBALI SALDIRILAR!



Öte yandan terör örgütünün masum sivilleri hedef aldığı alçak saldırılar da düğmeye basılmışçasına artış gösterdi. Önce Afrin ardından Elbab ve Azez'de onlarca sivilin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılar gerçekleşti.