CHP'li Bayrakçı'dan skandal böşörtüsü yorumu

SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı, katıldığı canlı yayında başörtüsüyle ilgili akla mantığa sığmayan açıklamalarda bulundu.

Bayrakçı'nın açıklamaları şöyle:

Benim kanaatim muhalefette artık kamusal alanda başörtülü söylemini aşmalı, hakim de olabilir başörtülü insan, ha bana kalırsa olmamalıdır. Benim derdim 16 yaşından beri ülkemi milletimi insanımı dünyadaki diğer uluslara karşı biz medeniyiz, çağdaşız, sizin kadar iyiyiz. İmajı için uğraştığım için söylüyorum. Bu benim görüşüm kimse katılmayabilir. Olmasındada sakınca görmem. Kendi görüşüme rağmen hakim de her türlü devlet memuruna inancından dolayı demokrasi nediniyle karışılmamalı.