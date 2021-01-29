Merkez Bankası açıkladı: FAST Sisteminde limit yükseldi

Merkez Bankası, FAST sistemi ile ilgili yeni gelişmeyi resmi internet sitesinden duyurdu. FAST Sisteminde ilk aşamada 50 TL olan işlem üst limitinin kademeli artışla 1.000 TL'ye yükseltildiği bildirildi.



YENİ UYGULAMA FAST SİSTEMİ NEDİR?



Merkez Bankası (TCMB) yeni ödeme sistemi FAST'in pilot uygulamanın ardından kullanıma açıldı. FAST sistemi ile, vatandaşlar para transferlerini bankalar arası 7/24 saniyeler içerisinde gerçekleştirebililiyor.



Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iç kaynaklarınca geliştirilip işletilen ve 8 Ocak 2021 itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi yoğun bir ilgi ile karşılanmış, bu kısa süre içinde FAST üzerinden 9 milyon anlık ödeme gerçekleştirilmiştir.



Ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sisteminde kayıtlı kullanıcı sayısı 5,3 milyona ulaşmıştır.



FAST SİSTEMİNDE İŞLEM ÜST LİMİTİ YÜKSELDİ



Bugün itibarıyla FAST Sisteminde işlem üst limiti 1.000 TL'ye yükseltilmiştir. FAST'ın ilerleyen dönemlerde daha yüksek limitlerle ve kullanıcı deneyimini artıracak karekodlu ödeme gibi yeni katma değerli servislerle birlikte çalışması mümkün olabilecektir.



Ödemeler alanındaki temel alt yapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir.'



Merkez Bankası FAST Sistemi hakkında merak edilenleri bilgiselde topladığını duyurdu.



SORU 1: FAST SİSTEMİ NEDİR?







SORU 2: FAST SİSTEMİNİ NASIL KULLANABİLİRİM?





SORU 3: FAST İLE GÖNDERECEĞİM ÖDEMENİN ÜST LİMİTİ OLACAK MI?





SORU 4: FAST İLE TELEFON NUMARASINA ÖDEME YAPABİLİR MİYİM?







SORU 5: FAST'TAN ÖDEME GÖNDERMEK İÇİN KOLAY ADRESİMİN OLMASI ŞART MI?







SORU 6: KOLAY ADRESLEME NASIL ÇALIŞIR?









