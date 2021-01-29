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CHP'de kılıçlar çekildi! Çelebi'den Özel'e sert sözler!

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Bu bomba son dakika gelişmesinin ardından flaş açıklamalar da üst üste geldi. İstifaları CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 'Saray Operasyonu' diye tanımlamasına sert çıkan İzmir milletvekili Çelebi 'Saray operasyonu diyerek bizi itham eden Sayın Özgür Özel, açıkça soruyorum Menemen’i kim sattı? ' diye konuştu.

Güncel / 29 Ocak 2021 Cuma 20:27
CHP'de kılıçlar çekildi! Çelebi'den Özel'e sert sözler!

CHP'de 3 önemli ismin partiden istifa etmesinin yankıları sürüyor. Mektup krizi sonrasında istifa etmeleri beklenen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Bu şok istifaların ardından ise CHP'de tansiyon tekrar yükseldi.

CHP Grup Başkanvekili istifalar hakkında yaptığı açıklamada 3 vekili hedef göstererek durumu 'Saray Operasyonu' diye tanımlaması büyük tepki topladı.



İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, yaptığı açıklamada Özgür Özel'e sert ifadelerle yüklendi. Çelebi, sosyal medya üzerinden "Saray operasyonu diyerek bizi itham eden Sn Özgür Özel, açıkça soruyorum Menemen'i kim sattı? Sizin genel merkezden yazdığınız belediye meclis üyeleri mi? İttifak ortağı olduğunuz dostlarınızın belediye meclis üyeleri mi? Pm de itiraz ederek gizli oylamaya götüren bendim." dedi.

Son yaşananların ardından CHP'de taciz ve tecavüz skandalları sonrasında bir istifa depreminin yaşanması partide yeni krizlerin ortaya çıkma olasılığını da güçlendiriyor.

Özgür ÖzelMilletvekiliCumhuriyet Halk Partisi

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