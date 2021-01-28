Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İlk kez gerçekleşti...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bir NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali sağlandığını bildirdi.



MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Almanya'dan kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev yapan NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağıyla Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı. Bu görevle, bir NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali sağlanmış oldu.' ifadelerini kullandı.