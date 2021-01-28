İşte Başkan Erdoğan’ın dikkat çektiği üç aşı projesi!

Dünyada ve ülkemizde aşılama devam ederken, özellikle Avrupa aşı da büyük bir tedarik sıkıntısı yaşıyor. Türkiye'de ise aşılama son hızla devam ederken yerli aşıların ise ilkbahar ortalarında kullanılmaya başlanması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kovid-19 aşısı çalışmaları hakkında, "Üç yenilikçi aşı adayımız, faz çalışmalarına başlama arifesindedir" açıklaması gündeme damga vurmuştu.



Sabah'ta yer alan habere göre; TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal o 3 projenin detaylarını anlattı.



Bu aşıların mevcut koronavirüs aşılarına kıyasla daha etkin ve daha güvenilir olduğunun altını çizen Mandal, "Araştırma odaklı yürütülen bu çalışmada hocalarımıza güveniyoruz. Biz bu çalışmalara kurum olarak hem finansal hem de operasyonel destek veriyoruz. Üretim konusunda bütün planlar hazır ve üretim yapacak firmalar belli. İlgili bakanlıklar da süreçte etkin rol oynuyor" diye konuştu.



ÜRETİM TEMMUZDA



Üretimin GMP olarak bilinen İyi Üretim Uygulamaları Sistemi Belgesi'ne sahip üç firma tarafından yapılacağını açıklayan Mandal, "Muhtemelen üretim temmuz, ağustos aylarında gerçekleşmiş olur" diyerek yerli aşı üretiminin de takvimini verdi.



BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?



Başkan Erdoğan, "Salgın henüz ülkemiz sınırlarına dayanmadan kurduğumuz TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu ile adeta bir bilim seferberliği başlattık. Bu platformlardaki 436 araştırmacımız, aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyorlar. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Amerika ve Çin'den sonra Kovid-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten 3'üncü ülke durumundayız" demişti.

Kaynak : Sabah