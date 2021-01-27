Uyarılar peş peşe gelmişti! İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteoroloji Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin özellikle Trakya bölgesi için günler öncesinde uyarıda bulunduğu kar yağışı, Edirne'de gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kent geneli kısa sürede beyaza bürünürken, karayolları ve belediye ekipleri tuzlama ve küreme çalışmaları için önlem aldı.



Meteorolojiden yapılan son dakika uyarılarına göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



İstanbul'da öğleden sonra kar yağışı bekleniyor

Yapılan tahminlere göre; İstanbul'da, öğleden sonra karla karışık yağmur uyarıları yapılmıştı. İstanbul'da beklenen yağış Silivri'nin köylerinde başladı. Yağışla birlikte evlerin çatılarının beyaza büründüğü görüldü.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Silivri'de kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Silivri'nin köylerinde etkili olmaya başladı. Yağışla birlikte evlerin çatıları beyaza büründü.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin günler öncesinden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için uyarıda bulunduğu yoğun kar yağışı, Edirne'de gece saatlerinden itibaren başladı.



Akşam saatlerinde yağmurun etkili olduğu kentte, sağanak yağış yerini kara bıraktı. Gece saatlerinde etkisini arttıran kar nedeniyle, kent kısa sürede beyaza büründü. Trafik ekipleri ise ana arterlerde trafik akışının güvenli akmasını sağlamak için önlem aldı.



Karayolları ve Belediye ekipleri tuzlama ve küreme çalışmaları için de araçlarını hazır tutuyor. Yağışların yoğunluğunun 20 - 40 cm olarak gerçekleşmesi beklenen kentte, Meteoroloji başta buzlanma ve don olaylarına karşı da vatandaşları uyardı. Açıklamada, yağış anında kuvvetli rüzgar ve tipi şekilde yağışa karşı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.



Tekirdağ'da 10 cm'i aştı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde lapa lapa yağan kar sonrası kayak pistine dönen yolda sürücülere zor anlar yaşattı. 10 santimetreyi aşan karla kaplı zeminde yokuşu çıkamayan araçları iterek kurtarmaya çalıştılar.



İlçe merkezinde gece saatlerinde başlayan ve yoğun şekilde etkisini sürdüren kar yağışı sabaha karşı 10 santimetreyi aştı. Atatürk Bulvarı ile Kurtuluş Caddesi'nin birleştiği yokuşta sabah işe yetişmek isteyen sürücüler zor anlar yaşadı. Yokuşta kalan araçların yardımına vatandaş koştu. Bazıları iterek kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.



Yokuşu çıkamayan sürücüler geri dönerek, başka yolu tercih etti.

Bir taksici esnafı da yoldaki karları kürekle temizleyerek, sürücülere yardımı oldu. Sürücüler, kar küreme çalışmalarının daha sık yapılmasını istedi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme çalışmalarına devam ediyor.



AKOM saat verdi

AKOM verilerine göre yarın öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk havanın Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor. Hızla soğuyan hava nedeni ile kent genelinde karla karışık yağmur; şehir merkezi dışında kalan Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos bölgelerde ise hafif kar yağışlarının yaşanacağı tahmin ediliyor.



İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde ılık ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken bugün öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk havanın kentin genelinde etkisini göstermesi tahmin ediliyor.



AKOM'un paylaştığı verilere göre Güneyli yönlerden (Lodos) fırtına şeklinde esen 30-65km/s aralığında hızla esen rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlere dönmesi ve şiddetini daha da arttırarak (50-80km/s) etkili olması bekleniyor. Kuzeyden taşınacak soğuk havanın etkisiyle halihazırda 15 derece olan sıcaklıklar, 8 ile 12 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyecek.



2-3 derce daha fazla azalabilir

Çarşamba öğle saatlerinden itibaren kentin batı bölgelerinden başlayarak hızla soğuyan hava nedeni ile yağışların il genelinde karla karışık yağmur, şehir merkezi dışında kalan kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos vb.) ise hafif kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. AKOM verilerinde mevcut tahminlerin aksine sıcaklıkların, 2-3 derece daha fazla azalması ihtimaline yer verilirken, böyle bir durumda yağışların şehir merkezinde kara dönüşebileceği bilgisi paylaşıldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Marmara ile iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Trakya Kesiminde yoğun kar (20-40 cm), Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ile Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.