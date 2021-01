Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar!

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:



Bilindiği gibi salgın nedeniyle ara verdiğimiz il kongrelerimize 13 Ocak'ta yeniden başladık. 2 haftada 27 kongremizi bugün tamamlamış oluyoruz. Bu vesileyle kongrelerimizde görev üstlenen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Kongrelerimize verdiğiniz destek için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Milletvekili arkadaşlarımın en verimli şekilde, bölgelerinde çalışmalarını gerçekleştirdiğine inanıyorum.



AK Parti'nin 18 yılda 15 seçimden başarı ile çıkmasının sırrı milletimiz ile olan gönül bağıdır. AK Parti'yi bugünlere getiren milletimizdir. Biz de vefa borcumuzu ülkemizi daha iyi noktalara getirerek ödemeye çalışıyoruz.



Eski Türkiye'de yaşamamış, o sıkıntıları çekmemiş, o baskılara maruz kalmamış gençlerimize o günleri anlatmakta zorlanıyoruz. Ülkemizin ekonomide çağ atladığını mukayeseli olarak anlatmak şarttır.



Dün Elazığ'da sayısı 8 bini bulan deprem konutlarının teslimine katıldım. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutarak bir yılda konutların önemli bölümünü teslim ettik. Yaza kadar tamamını hak sahiplerine vermiş olacağız.



GAP'ın en önemli bölümlerinden biri olan Silvan projesi 8 önemli barajı ve 23 sulama tesisini kapsayan dev bir projedir. Bu projenin hayata geçmesi için önemli bir eşiği geride bıraktık.



Ülkemizin içinden geçtiği şu kritik dönemde, hükümetimize, ekonomimize verdikleri destek için TÜGİK yönetimine teşekkür ediyorum. Daha önce de DEİK ile görüşmüş, neler yapabileceğimizi konuşmuştuk.



Geçtiğimiz yılı 169.5 milyar dolarlık ihracat ile kapatan iş dünyamıza tebriklerimi sunuyorum.



AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile 12 Ocak'ta buluşarak, samimi düşüncelerimizi kendileri ile paylaştık. Aynı günün sabahında ise Türkiye Geleneksel Spor Federasyonu'nun salon açılışında buluştuk.



Uydu Teknolojileri Haftası etkinliğine katıldı. 5A uydumuzun uzaya çıkışının mutluluğunu arkadaşlarımız ile paylaştık. Uydumuz uzaydaki yolculuğuna, belirlendiği şekilde devam ediyor. Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü'nü yeni yılın ikinci gününde açtık. Kendi grubunda dünyanın 4'üncü büyük eseridir.



30 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri'ni takdim ettik. Ödül alanları bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Kabinemiz son toplantısını 28 Aralık'ta yaptı. Aynı gün Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışını da gerçekleştirdik.



Milli aracımız TOGG'un pillerinde kullanılacak lityumu, lityum tesisinden sağlayacağız. Bunların yanında pek çok hükümet ve devlet yetkilisi ile görüşmeler ve kabuller gerçekleştirdik.Görüldüğü gibi her günümüzü milletimiz için dolu dolu geçirmeye devam ediyoruz. Milletimiz ve ülkemiz için sorumluluk hisseden herkesten isteğimiz görevini hakkı ile ifa etmesidir.



Bu şekilde görevlerimizi hakkı ile yerine getirdiğimizde ülkemizin, Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti'nin önünde durabilecek bir güç yok. Milletimiz her birimizi teker teker takip ediyor, karneyi dolduruyor. Seçim günü karnemizde notumuzu veriyor. Görevlerimizi hakkı ile yaptığımızda karne günü başımız dik, alnımız açık olarak ayrılabiliriz.



Türkiye'nin önünde hepimiz için yapılacak çok iş var. Yürütmede bizim, yasamada sizin işiniz var. Ülkemizi güven ve istikar ikliminde hedeflerine ilerletebiliriz.



REFORM AÇIKLAMASI



Yakında hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz reform paketlerini Meclis'imizin takdirine sunmaya başlayacağız. Ülkemizi 2023 ve sonrasına taşıyan köklü düzenlemeler içerdiği görülecektir. Reform sürecine hep birlikte sahip çıkacağız.



Bizden başka gelecek tasarlayan yok. Tek vaatleri Tayyip Erdoğan'ı indirmek olanlara bu millet iktidarı vermez. Küresel siyasi değişim sürecinde, Türkiye'yi nereye getireceğini söyleyemeyen, kadroları kifayetsiz, yoldaşları şaibeli hiçbir yapı milletimizden iktidar vizesi alamaz. Bizler tüm şeffaflığımız ile milletimizin huzurundayız.



'BUNLARA PİŞKİN DENMEZ DE NE DENİR?'



Son grup toplantımızda CHP'nin yalanları, iftiralarını söylerken, Mevlana'nın 'içinde ne varsa dışına o sızar' sözüne atıfta bulunmuştum. Son 1 aydır yaşanan her gelişme CHP'nin içindeki curufun ne durumda olduğunu göstermiştir. CHP, içindeki hırsızlık, taciz, tecavüz ve arsızlığı bastırmak için bizlere yönelik eleştirilerin artırmıştır. Hesap soracakları yerde işi pişkinliğe vuruyorlar. Mahkemelerce kanıtlanmış şeyleri tekrarlayanlara pişkin denmez de ne denir?



ORASI ARTIK SÖZÜN BİTTİĞİ YER



Önlerine geleni tek adamlıkla suçlayanları, kendi partilerinde oynadıkları tek adamcağız rolünü tebessümle izliyoruz. Biz bu zatları halkın içinde görmedik. Ama biz her zaman olduğumuz gibi milletimizin içindeyiz.Biz hayatımızın her döneminde olduğu gibi bugün de milletimizleyiz. Elazığ'da salgın tedbirlerine riayet ederek milletimizle birlikte olduk.



CHP'YE MİLİTAN YANITI



Bay Kemal'in SSK'nın başında olduğu zaman hastanelerde hastaların ne hale düştüğünü Z kuşağı bilmez.



Bu ara bir militan lafı tutturdular. Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı, AK Parti, askerler, diplomatlar, valiler, memurların hepsi militan. İş adamları zaten militanın önde gideni. Bunlara oy vermeyenlerin yüzde 75'i militan. Bunlara göre CHP'ye oy vermeyen hiç kimse onur ve şeref sahibi değil. Peki kendileri ne? Terör örgütü mensuplarına 'arkadaşlar' demek bunların meşrebinde militanlık değil. Kendilerinden olmayanlara iftira atmak bunların meşrebinde şeref.



Bu ülkenin yargısı var. Kendilerine militan diyen bu zata bu hakarete maruz kalanların dava açma zamanı bence gelmiştir.



ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI



Bunlar şimdi yatıp kalkıp erken seçim diyorlar ya. Oradan bir şey toparlarız diyorlar. Ya size buradan ekmek yok. Sabrın varsa 2023 hazirana kadar kapıda bekleyeceksin. Bizim daha çok işimiz var. Devamlı açılışlar var.



LOKANTA, RESTORAN VE KAFELERE MÜJDE



Lokanta, restoran ve kafeler için, 2019 cirosu 3 milyon ve altı olan işletmelere destek ödemesine başlacağız. Esnafımızı yalnız bırakmayaağız. Aylık 1000 TL desteğe devam edeceğiz.



Yurt dışından aşıları hızla temin ederken, yerli aşı ile çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Gelişim ve değişimin değişmez bir parçası olarak gördüğümüz hukuki ve ekonmik reform şekillendi. Yakında kapsamlı reform teklifimizi kamuoyunun bilgisine sunacağız.