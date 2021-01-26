Başkan Erdoğan'dan Sosyal Atama Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Sosyal Atama Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.



Törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katılıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



* Bugün engellerilerimizde 2143 ve şehit yakınlarımızdan 370 kişinin toplam 3603 kişinin kamuya atamalarını gerçekleştiriyoruz. Atamalarının hayırlı olmasını diliyorum. Anayasamızda belirtilen sosyal devletin filliyata geçirilmesini tebrik ediyorum. Devlet kimsesizlerin kimsesidir.



* Devlet korumasındaki çocukların yurtlarda balıkistifi şeklinde barındırıldığını gördük. Bu ortamlarda ne düzgün eğitim alıyor ne de meslek sahibi oluyordu. STK'larla işbirliği yaparak yetiştirilme modelini değiştirdik. Çocuklarımızı çok büyük yurtlarda koğuş sisteminden ev sistemine geçtik. Mahallelerde kurarak aynı atmosferi tenefüs etmesini sağladık. Personellerimize eğitim verdik.



* 13524 çocuğumuzun bakımını bu evlerde sürdürüyoruz. Çocuklarımızın yakınlarıyla yaşamasını sağladık. 652 bine yakın çocuğumuzun ailelerinin yanında hayatını sürdürmesini sağladık. Yüzde 86 doğrudan annelere olmak üzere 6,9 milyar lira destek verdik. Diğer bir uygulama koruyucu aileler uygulamasıdır. 7864 çocuğumuz sıkı denetlenen koruyucu ailelerinin yanında hayatlarına devam ediyor. 795'i özel gereksinimi olan çocuklar. Kimsesiz çocukları evlat edinenlere şükranlarımızı sunuyorum.



* 2014'te bu çocuklarımızın kamudaki istihdamını kolaylaştırdık. Kendi branşlarında olmasını temin ettik. Devlet korumasındaki çocuk sayısı 21300'dü bugün bu sayı 55 bini aştı.



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