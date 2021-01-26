Bakan Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'militan' açıklamalarıyla ilgili...' ifadelerini kullanarak bir açıklama paylaştı: Bakan Soylu şunları söyledi:



PKK terör örgütünden tutuklanan belediye meclis üyeleri

Militan değil...



Birlikte hareket ettiğiniz kandilin partisinin teşkilatlarını elebaşının posterleriyle süsleyenler

Militan değil....



Ancak terörle, uyuşturucuyla, her türlü suçla mücadele eden, şehirlerine, yaşayanlarına kendini adayan vali ve kaymakamlarımız militan...



Kılıçdaroğlu'nun derdi belli...



'Militanlarıma dokunma!'



Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'militan' açıklamalarıyla ilgili... pic.twitter.com/hxDWcu137V



Bu tek parti döneminin sabıkalıları hakkında bakanlık olarak adliyeye verdiğimiz suç duyurusunun suretini de, militan denilerek hakaret edilen valilerimize bilgi olarak gönderdik.



Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu, genelge diyerek yine bilgisizliğin ve cehaletin altına imza attı.



KILIÇDAROĞLU'NA SUÇ DUYURUSU



Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da ayrıca suç duyurusunda bulunacağız...



Sayın Kılıçdaroğlu'nun dostlarına tavsiyem; tedaviye ikna edilmesidir...



