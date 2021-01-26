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Bakan Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız." açıklamasında bulundu.

Güncel / 26 Ocak 2021 Salı 16:58
Bakan Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'militan' açıklamalarıyla ilgili...' ifadelerini kullanarak bir açıklama paylaştı: Bakan Soylu şunları söyledi:

PKK terör örgütünden tutuklanan belediye meclis üyeleri
Militan değil...

Birlikte hareket ettiğiniz kandilin partisinin teşkilatlarını elebaşının posterleriyle süsleyenler
Militan değil....

Ancak terörle, uyuşturucuyla, her türlü suçla mücadele eden, şehirlerine, yaşayanlarına kendini adayan vali ve kaymakamlarımız militan...

Kılıçdaroğlu'nun derdi belli...

'Militanlarıma dokunma!'

Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'militan' açıklamalarıyla ilgili... pic.twitter.com/hxDWcu137V

Bu tek parti döneminin sabıkalıları hakkında bakanlık olarak adliyeye verdiğimiz suç duyurusunun suretini de, militan denilerek hakaret edilen valilerimize bilgi olarak gönderdik.

Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu, genelge diyerek yine bilgisizliğin ve cehaletin altına imza attı.

KILIÇDAROĞLU'NA SUÇ DUYURUSU

Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da ayrıca suç duyurusunda bulunacağız...

Sayın Kılıçdaroğlu'nun dostlarına tavsiyem; tedaviye ikna edilmesidir...

Kemal Kılıçdaroğlu

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