Sıcaklık düşecek! İstanbul'a kar geri geliyor

Türkiye yeni haftada yağışlı hava dalgasının etkisine girdi ve yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışlar kendini göstermeye başladı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgası ile birlikte kar yağışı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çarşamba başlayıp hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olacak.



Meteorolojik tahminlere göre Trakya, Balkanlar'dan gelecek yeni yağışlı ve soğuk havanın etkisine girecek.



Trakya'da hava sıcaklıklarını ortalama 10 derece düşüreceği tahmin edilen soğuk hava sisteminin yoğun kar yağışına neden olması bekleniyor.



Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çarşamba başlayıp hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olacak kar yağışının, perşembe Anadolu'ya geçmesi öngörülüyor.



Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Çankırı, Ankara, Yozgat ve Kastamonu çevrelerinin sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batı kesimleri ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m) olması bekleniyor. Rüzgar'ın Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte, doğusunda kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.



İSTANBUL'DA KAR BEKLENİYOR!



Türkiye'yi 3 gün boyunca etkisi altına alacak olan soğuklar yurdun batısından giriş yaparak adım adım doğuya doğru giderek yurdu terk edecek.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Salı günü 15 dereceye kadar yükselecek olan sıcaklıklar çarşamba günü 5 dereceye düşecek. İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü kar yağışı beklendiğini söylendi.



Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda salı gününden sonra sıcaklıkların düşeceği ve Trakya, Marmara'nın batısı ve güneyinde kar yağışı beklendiği duyuruldu. İstanbul'da da çarşamba ve perşembe günü karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.



Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, Kuzey Ege'de pazartesi günü Güney Ege ve Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.



Öte yandan İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yağan kar sonrası gözler çarşamba gününe çevrildi. Yayımlanan son haritada çarşamba gününden itibaren İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor.