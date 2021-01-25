CHP'li Belediye Başkanı PKK hücresini ziyaret etmiş!

Hain terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ederken CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un HDP binasını ziyaret ettiği görüntüler ortaya çıktı.



Geçtiğimiz günlerde HDP Esenyurt il binasına baskın yapılmış, PKK terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları ve PKK afişleri duvarlara asılı şekilde bulunmuştu.







Hain terör örgütü PKK'nın destekçisi HDP ile birçok konuda aynı safta yer almayı adet edinen CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt 14 Kasım 2019 tarihinde ziyaret ettiği HDP il binasına ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, 'İlçemizdeki siyasi partilere yaptığımız ziyaretler kapsamında Halkların Demokratik Partisi'ni ziyaret ettik. Esenyurdumuzun geleceği hakkındaki fikir alışverişine devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.









