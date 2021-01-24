Türk gemisine yapılan saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat!

EOS Risk Group Başkanı David Johnson tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul merkezli Boden Denizcilik şirketine ait Mozart isimli geminin Gine Körfezi'nde Sao Tome'nin 100 deniz mili açığında saldırıya uğradığı duyuruldu.



Açıklamada, Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 mürettebattan 15'inin kaçırıldığı, 1'nin öldürüldüğü, mürettebattan 3 kişinin de korsanlarla gemide kaldığı belirtildi.



Korsanların gemiyi kaçırdığı kaydedildi.



Twitter'da paylaşılan ve geminin 4'üncü Kaptanı Furkan Yaren'e ait olduğu belirtilen ses kaydında da 'Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Tüm kabloları sökmüşler, hiçbir şey çalışmıyor, sadece radar çalışıyor. Rota verdiler, verdikleri rotada götürüyorum gemiyi.' ifadesi yer aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan geminin kaptanı ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon'a doğru hareket ettiği bilgisini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti.



Boden Denizcilik'ten korsanların baskınına uğrayan Türk gemisine ilişkin açıklama

Boden Denizcilik, Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halinde korsan saldırısına uğrayan M/V Mozart isimli Türk konteyner gemisine ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



'Bugün Gine Körfezi'nde silah zoruyla kaçırılan M/V MOZART gemisinin sahibi ve işletmecileri mürettebatlarından bir kişinin öldürüldüğü ve diğerlerinin kaçırıldığını üzülerek teyit ettiler. Şirket yetkilileri mürettebatın ailelerine en içten baş sağlığı dileklerini ve desteklerini açıklarken konu ile ilgili tüm yetkililerle birlikte bu sorunu en kısa sürede ve en güvenli şekilde çözmeye çalıştıklarını bildirdiler.



Mürettebatın güvenliği için daha fazla açıklama yapmaktan kaçınılacağı, tüm ekibin güvende olabilmesi için bu konuya hassasiyetle yaklaşılmasının önemli olduğu da ayrıca belirtildi.'



Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi, Nijerya'da saldırıya uğrayan geminin limana ulaşmasını beklediklerini söyledi

Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan geminin Gabon'un Port-Gentil Limanı'na 10 mil uzakta olduğunu ve limana ulaşmasını beklediklerini belirterek, 'Gemimizin limanın sınırlarında demirlemesini sağlamaya çalışıyoruz. Demirlendiği anda da botlarla gemiye doğru gideceğiz.' dedi.



AA muhabirine konuşan Büyükelçi Kaygısız, Nijerya'nın Lagos kenti açıklarında saldırıya uğrayan Liberya bayraklı konteyner gemisi Mozart'ın, Gabon'un Port-Gentil Limanı'na ulaşmasını beklediklerini söyledi.



Kaygısız, 'Gemimiz Port-Gentil limanına 10 mil uzaklıkta. Gemimizin limanın sınırlarında demirlemesini sağlamaya çalışıyoruz. Demirlendiği anda da botlarla gemiye doğru gideceğiz. Şu anda limanda bütün yetkililer bize yardımcı olmaya çalışıyor. Geminin yerini belirlemeye çalışıyoruz. Belirlediğimiz anda oraya doğru gideceğiz.' diye konuştu.



Sürecin geminin ait olduğu denizcilik şirketinin de koordinasyonuyla adım adım ilerlediğini dile getiren Kaygısız, 'Öncelikle cenazemizin nakliyle ilgili işlemleri başlatacağız. İlk aşamada morga naklini sağlamamız gerekiyor. Süreci adım adım takip ediyoruz. Önce gemimizin demirlemesi, bizim oraya ulaşmamız, mürettebatı görmemiz, hızlıca cenazemizi almamız gerekiyor.' ifadelerini kullandı.



Bakan Çavuşoğlu, Nijerya'daki gemi baskınında kaçırılanlar için gerekli tüm temasların başlatıldığını söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya açıklarında deniz haydutlarının saldırısına uğrayan geminin Gabon karasularında olduğunu, kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılması için gerekli temasların tüm ülkelerle başlatıldığını belirtti.



Çavuşoğlu, Nijerya'nın Lagos kenti açıklarında saldırıya uğrayan Liberya bayraklı konteyner gemisi Mozart'a ve mürettebata ilişkin son gelişmeleri NTV'de katıldığı canlı yayında anlattı. Geminin yabancı bandıralı, yabancı bir armatörün gemisi olduğunu ancak mürettebatı bir Türk firmasının sağladığını belirten Çavuşoğlu, 'Yani gemi Türk şirketine ait değil. İçindeki 19 personel Türk, 1 tanesi Azerbaycan vatandaşı. Maalesef Azerbaycan vatandaşı kardeşimiz vefat etti.' dedi.



Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la konuya ilişkin dün görüştüğünü hatırlatarak 'Cenazemizi de alıp Türkiye üzerinden Azerbaycan'a göndermek için her iki ülkenin dışişleri bakanlıkları, konsolosluk birimleri şu anda çalışıyor.' diye konuştu.



Geminin Gabon karasuları içinde olduğunu ve Port Gentil limanına yanaşmak için beklediğini söyleyen Çavuşoğlu, Gabon'dan teknik personel talebinde bulunulduğunu belirtti. Çavuşoğlu, 'Gemi yanaşır yanaşmaz cenazemizi alıp orada gerekli işlemleri yapacağız.' dedi.



- 'Vatandaşlarımızın kurtarılması için gerekli temasları başlattık'

Türkiye'nin Gabon nezdindeki Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız'ın bu sabah ilk uçakla Port Gentil'e ulaştığını ve süreci yakından takip ettiğini belirten Çavuşoğlu, 'Diğer taraftan kaçırılan vatandaşlarımızın kurtarılması için de gerekli temasları tüm ülkelerle başlattık.' ifadesini kullandı.



Çavuşoğlu, geminin sahibi şirketin de gerekli tüm çalışmaları yürüttüğünü, hukukçular, sigorta şirketleri ve gemiye personel sağlayan şirketle de temasta olduklarını aktardı.



Bakan Çavuşoğlu, 'Vatandaşlarımızı kaçıran bu haydutlar, korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Bunlar belli bir zaman geçtikten sonra, daha önce de bizim gemilerimize, başka ülkelerin gemilerine saldırılar oldu. Onlar belli bir zamandan sonra arayıp taleplerini iletiyorlar. Ama her türlü hazırlık ve çalışma yapıldı.' diye konuştu.